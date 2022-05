¿Herramientas para ser feliz?

Por Miguel de Zubiría. Creador de Pedagogía conceptual y de Psicología afectiva. Premio Nacional de Psicología 2021.

Le puede interesar: Dietas y vestidos: los mensajes errados de la Gala del Met 2022.

Estas cualidades de acuerdo con la Universidad de Harvard producirían vidas felices, Maravilloso. En consecuencia, ¡las cualidades actúan como las herramientas primarias de la felicidad!

Auto valora tus cualidades generales:

Para responder elige un número entero de cero (nada) hasta 10 (máximo)

1. _____ Disfrutas interactuar con cualquier persona

2. _____ Disfrutas interactuar íntimamente con personas cercanas

3. _____ Te adaptas magníficamente a cualquier grupo

4. _____ Eres brillante y muy inteligente

5. _____ Te conoces, te valoras y diriges tu vida

Estas cajas de herramientas, con no menos de diez por cada cajón, nos permiten a las personas crear vínculos de calidad con los otros, con el mundo social e intelectual y con nosotros mismos, los tres escenarios fundamentales de la existencia.

También lea: Díaz debe jugar.

Muchos muchachos puntúan bajo en uno o en varios paquetes de cualidades

Desde 2005 he atendido cientos de jóvenes y me asombra comprobar que demasiados de ellos carecen de muchas cualidades. No tienen iniciativa, ni son optimistas, ni persistentes, ni decididos, ni cariñosos, amigables, entradores, o simpáticos… Ni poseen el restante paquete de cincuenta cualidades humanas fundamentales. Al menos fallan en uno de estos dominios:

Al interactuar con otros. (Soledad general)

Interactuar íntimamente con sus más cercanos. (Soledad íntima)

Al adaptarse a los grupos. (Desadaptación social)

No son brillantes, ni se formulan preguntas, ni investigan por su cuenta. (Limitadas competencias intelectuales)

· Ni se conocen, ni se valoran y dirigen su vida de modo autotélico o por ellos mismos. (Auto desconocimiento)

Ocurre en uno, dos o hasta en todos los escenarios

Descubrimiento de la U. de Harvard

Ahora bien, un maravilloso estudio de la Universidad de Harvard concluyó que quienes llevan vidas felices presentan una característica psicológica central: crean vínculos y relaciones de buena o excelente calidad: ¡personas felices = vínculos (de calidad)!

No sólo los vínculos son la columna vertebral de una vida feliz, que todos deberíamos llevar -muy en concreto nuestros niños y jóvenes. Tema demasiado importante para tenerlo siempre en cuenta, sino que adicionalmente los vínculos protegen contra la soledad, infelicidad, y de paso contra el depresión y suicidio. Los graves trastornos de nuestro tiempo. Significa que sus beneficios son enormes e incalculables.

¿Herramientas para ser feliz?

Solo que para crear vínculos de calidad -con los otros, la sociedad y nosotros mismos- se requiere poseer ciertas herramientas psicológicas: cualidades. La ecuación más completa sería la siguiente:

Cualidades - vínculos de calidad - vida feliz

Las cualidades permiten crear y alimentar vínculos de calidad -con los otros, la sociedad y nosotros mismos- y estos, de acuerdo con la Universidad de Harvard, producirían vidas felices. Maravilloso. En consecuencia, ¡las cualidades actúan como las herramientas primarias de la felicidad!

¿Las posees abundantes y generosas? Estas representan tu mayor capital psicológico, o el de tus hijos y estudiantes. Solo que hoy parece que nadie se ocupa de enseñarlas.