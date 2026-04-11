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Estos son los peajes que pasaron de $17.800 a $700: conozca dónde están

La reducción fue anunciada por la ANI y contempla cinco peajes de Caldas, Risaralda y Quindío, con una tarifa diferencial para determinados usuarios.

Peajes del Eje Cafetero tarifas diferenciales
FOTO: Autopistas del Café

Ángel Ballén

noviembre 04 de 2026
11:47 a. m.
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Cinco peajes del Eje Cafetero tienen un nuevo beneficio en tarifas diferenciales que permitirá que los cobros se reduzcan en un 96%. La medida fue anunciada por la ANI y entró en vigencia desde este 1 de enero, donde los conductores pasarán de pagar $17.800 a $700.

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La medida busca beneficiar a más de 9.000 familias de la región tras un acuerdo entre conjunto con el Ministerio de Transporte y la concesión Autopistas del Café.

Los peajes incluidos en el plan piloto son Pavas, San Bernardo del Viento, Tarapacá I, Tarapacá II y Circasia. En estas estaciones, el descuento representa un ahorro de $17.100 por paso para los usuarios que hayan sido aceptados en el programa.

¿Quiénes pueden acceder a la tarifa de $700 en los peajes del Eje Cafetero?

El beneficio está dirigido a propietarios de vehículos de categorías I y II que residan en Manizales, Villamaría, Palestina y Chinchiná, en Caldas; Santa Rosa de Cabal, en Risaralda; y Filandia y Salento, en Quindío.

Los lineamientos también establecen una atención prioritaria para determinadas comunidades. En Manizales, tienen prioridad los residentes de las veredas La China, Pavas, Trinidad, El Rosario y San Peregrino; en Chinchiná, los habitantes de la vereda San Andrés; y en Santa Rosa de Cabal, los del corregimiento de La Capilla.

Sin embargo, pertenecer a una de estas zonas no garantiza la asignación automática del descuento. Según las condiciones de la concesión, la prioridad determina el orden de atención, pero los interesados también deben presentar la documentación exigida, cumplir los requisitos y contar con disponibilidad de cupos.

La medida tiene como fundamento la Resolución 20263040024745 del 26 de junio de 2026 del Ministerio de Transporte, complementada con los lineamientos de la ANI publicados el 22 de septiembre de 2026, en su versión 3.

¿Cómo inscribirse para pagar $700 en los peajes de Autopistas del Café?

El proceso de postulación es virtual y comienza con el envío de un correo electrónico al canal habilitado para el peaje en el que se solicita el beneficio. En el mensaje, el propietario debe manifestar su intención de acceder a la tarifa diferencial.

Una vez recibido el correo, Autopistas del Café envía un enlace único e intransferible para continuar con el procedimiento y presentar la documentación correspondiente. La concesión estableció que cada solicitante puede postularse para una sola estación de peaje y un único vehículo.

La empresa también aclaró que no recibirá documentos físicos en sus sedes, incluidos los peajes, Tambos o Centros de Control de Operaciones (CCO). Tampoco deben enviarse archivos por WhatsApp ni a direcciones de correo electrónico que no estén habilitadas para este procedimiento.

Aunque las tarifas diferenciales comenzaron a regir el 1 de noviembre, la incorporación de los beneficiarios se realiza progresivamente. La ANI explicó que cada solicitud debe pasar por una revisión y aprobación de requisitos, además de la incorporación del vehículo al sistema tecnológico de las estaciones.

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