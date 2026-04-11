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¿Cuál será el futuro del Gobierno Trump tras las elecciones de mitad de término?

La victoria de los demócratas en las elecciones legislativas y de gobernadores tendrá efectos en lo que resta del Gobierno Trump.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
01:19 p. m.
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El Partido Demócrata logró una histórica victoria en las elecciones de mitad de término de este 2026 en Estados Unidos. Recuperó el control, tanto del Senado como de la Cámara, escenario que marcará el rumbo del segundo tramo del gobierno de Donald Trump.

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En el Senado, que se renovó aproximadamente un tercio de los cien escaños, los demócratas alcanzaron 54 puestos frente a 44 republicanos, con dos posiciones aún por definirse.

¿Cómo quedó el mapa político en EE. UU.?

Por los lados de la Cámara de Representantes, donde se disputaron 435 escaños, los demócratas consiguieron 228 contra 139 de los republicanos.

Estos mismos cambios se dieron en las elecciones a gobernaciones. De los 36 estados en disputa, los demócratas se adjudicaron la mayoría, incluyendo sorpresas en territorios que eran tradicionalmente republicanos, como Texas, Georgia, Ohio e Iowa.

Cristian Rojas, analista internacional, habló con Noticias RCN y la principal conclusión es que hubo una derrota para el Partido Republicano; más específicamente para el presidente Trump.

Falta la segunda mitad del Gobierno Trump

Aunque recordó que él sigue siendo el mandatario, por lo cual aún cuenta con el poder de veto frente a los congresistas, instrumento que podría utilizar en los dos años que le restan de su periodo.

Otro asunto clave es el impacto de los resultados en la política exterior. Países como Colombia, el cual esperaba un paquete de ayudas económicas, podría sorprenderse con un revés, teniendo en cuenta los condicionamientos que podrían colocar los demócratas.

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Rojas también anticipó las tensiones que tendrá el Ejecutivo con el Congreso, inclusive con posibles cierres de gobierno cuando se discuta el presupuesto.

Otro de los aspectos a considerar son los movimientos de personas consideradas minorías dentro del espectro político. La elección reciente ha visto a figuras de diferentes herencias y orientaciones, como afroamericanos, latinos, y miembros de la comunidad LGBTI, obtener puestos importantes en el gobierno, aunque este fenómeno ya se ha venido observando en elecciones pasadas.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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