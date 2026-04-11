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Reconocida pareja de famosos habría terminado: esto se reveló

En un programa de entretenimiento, una periodista expuso los detalles.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2026
11:35 a. m.
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En los últimos días, una importante comunicadora manifestó que una reconocida pareja de famosos le habría puesto fin a su relación sentimental.

Mandy Fridmann, la periodista de entretenimiento de Argentina, dijo que Toni Costa, el reconocido bailarín de España, y Mimi Ortiz, la destacada presentadora y creadora de contenido de Costa Rica, ya no están juntos.

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¿Cuáles fueron los detalles que expuso exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Toni Costa y Mimi Ortiz terminaron su relación? Esto aseguró la periodista Mandy Fridmann

En el programa '¡Tal cual! Sin filtro', que se transmite en Lubox TV, la comunicadora Mandy Fridmann detalló que se comunicó con Toni Costa y que él le confirmó que el romance ya se había terminado.

Asimismo, la periodista también indicó que Mimi Ortiz ya tendría una nueva pareja y que la había presentado durante su más reciente cumpleaños.

Sin embargo, hasta el momento, no se han conocido las razones exactas por las que finalizó la relación entre el bailarín y la presentadora.

Además, ni Toni Costa ni Mimi Ortiz han emitido un comunicado para aclararles su situación sentimental a sus seguidores.

¿Desde cuándo eran pareja Toni Costa y Mimi Ortiz?

Toni Costa y Mimi Ortiz se conocieron en 'Mira quién baila, Costa Rica' y, tras sentir afinidad, tomaron la decisión de salir.

En consecuencia, luego de darse cuenta de que compaginaban, formalizaron su relación en diciembre de 2024.

No obstante, a raíz de que en el último tiempo dejaron de compartir fotos juntos en las redes sociales, se comenzó a especular su ruptura.

¿Cuáles han sido las reacciones de los internautas?

Luego de la información desarrollada por la periodista Mandy Fridmann, los internautas han expresado múltiples puntos de vista a través de las redes sociales.

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"No puedo creerlo", "no puede ser", "lo importante es que juntos sean felices" y "me parecía que hacían buen equipo", han sido algunos de los comentarios escritos.

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