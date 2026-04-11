Adulto mayor fue encontrado atado de pies y manos en Manizales: tenía signos de maltrato

Hay indignación en Manizales por el caso de un adulto mayor que fue encontrado atado de sus extremidades en un lote baldío.

El hecho se registró en la madrugada de este miércoles 4 de noviembre. El adulto mayor fue visto amarrado de pies y manos en un terreno que queda por detrás del colegio INMEN.

Investigan quiénes son los familiares

Hay que recordar que en este punto es donde tradicionalmente se realizan las Fondas y Arrierías durante la Feria de Manizales.

Con respecto al estado de salud del hombre, presentó golpes en el rostro y señales evidentes de maltrato. Cuando lo identificaron, vestía con una camiseta oscura y pantalón, prendas que estaban sucias.

Tras el reporte, al lugar acudieron las unidades de la Policía y un grupo de rescate BYR, quienes le brindaron atención inicial y primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado al centro de salud del barrio San Cayetano.

Hasta el momento, no se tiene información con respecto a su identidad ni relacionada con los familiares.

Abandono de adultos mayores ha aumentado desde 2022

El pasado 1 de octubre se conmemoró el Día de las Personas Mayores, por lo que la Defensoría presentó un informe con respecto al abandono y maltrato del que son víctimas.

Partiendo del periodo correspondiente de 2022 a 2025, hubo un aumento en los casos de abandono: pasaron de 1.842 a 3.446, es decir, un 87 % de incremento. Las víctimas fueron principalmente adultos entre los 70 y 79 años.

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Asimismo, los registros mostraron que las poblaciones mayormente perjudicadas fueron aquellas que viven en estratos 1 y 2, marcados por barreras económicas y dificultades para el cuidado óptimo.

En los departamentos de Chocó, Arauca, Guaviare, Casanare, Meta y San Andrés se identificó que un 15.6 % de los adultos mayores vive solo, lo cual afecta que puedan vivir una vida con condiciones, dado que no tienen quien les brinde ayuda.