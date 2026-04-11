CANAL RCN
Colombia

Adulto mayor fue encontrado atado de pies y manos en Manizales: tenía signos de maltrato

Las autoridades se encuentran indagando para saber quiénes son sus familiares.

Adulto mayor maltratado en Manizales.
Adulto mayor maltratado en Manizales.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 04 de 2026
01:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay indignación en Manizales por el caso de un adulto mayor que fue encontrado atado de sus extremidades en un lote baldío.

Desarticulan banda señalada de robar $2.432 millones de un carro de valores en Manizales
RELACIONADO

Desarticulan banda señalada de robar $2.432 millones de un carro de valores en Manizales

El hecho se registró en la madrugada de este miércoles 4 de noviembre. El adulto mayor fue visto amarrado de pies y manos en un terreno que queda por detrás del colegio INMEN.

Investigan quiénes son los familiares

Hay que recordar que en este punto es donde tradicionalmente se realizan las Fondas y Arrierías durante la Feria de Manizales.

Con respecto al estado de salud del hombre, presentó golpes en el rostro y señales evidentes de maltrato. Cuando lo identificaron, vestía con una camiseta oscura y pantalón, prendas que estaban sucias.

Tras el reporte, al lugar acudieron las unidades de la Policía y un grupo de rescate BYR, quienes le brindaron atención inicial y primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado al centro de salud del barrio San Cayetano.

Hasta el momento, no se tiene información con respecto a su identidad ni relacionada con los familiares.

Abandono de adultos mayores ha aumentado desde 2022

El pasado 1 de octubre se conmemoró el Día de las Personas Mayores, por lo que la Defensoría presentó un informe con respecto al abandono y maltrato del que son víctimas.

Partiendo del periodo correspondiente de 2022 a 2025, hubo un aumento en los casos de abandono: pasaron de 1.842 a 3.446, es decir, un 87 % de incremento. Las víctimas fueron principalmente adultos entre los 70 y 79 años.

Adulto mayor se agarró de su bicitaxi mientras una grúa se lo llevaba en Soacha
RELACIONADO

Adulto mayor se agarró de su bicitaxi mientras una grúa se lo llevaba en Soacha

Asimismo, los registros mostraron que las poblaciones mayormente perjudicadas fueron aquellas que viven en estratos 1 y 2, marcados por barreras económicas y dificultades para el cuidado óptimo.

En los departamentos de Chocó, Arauca, Guaviare, Casanare, Meta y San Andrés se identificó que un 15.6 % de los adultos mayores vive solo, lo cual afecta que puedan vivir una vida con condiciones, dado que no tienen quien les brinde ayuda.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Estados Unidos cambia el mapa político: ¿qué consecuencias tendría para Colombia y América Latina?

Congreso de la República

Se acaba la paz total: ley de sometimiento impone nuevas condiciones a grupos armados

Congreso de la República

Ley de sometimiento: datos clave sobre las penas, los beneficios y las condiciones para los grupos criminales

Otras Noticias

Estados Unidos

¿Cuál será el futuro del Gobierno Trump tras las elecciones de mitad de término?

La victoria de los demócratas en las elecciones legislativas y de gobernadores tendrá efectos en lo que resta del Gobierno Trump.

América de Cali

América de Cali recibió notificación sobre el caso de Yhormar Hurtado y el TAS

Siguen apareciendo novedades con relación a los puntos en disputa de América de Cali en la Liga BetPlay.

Peajes

Estos son los peajes que pasaron de $17.800 a $700: conozca dónde están

Artistas

Reconocida pareja de famosos habría terminado: esto se reveló

Cuidado personal

¿Cómo saber si sus riñones están dañados? Estas señales pueden alertarlo