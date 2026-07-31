Capturados presuntos homicidas de auxiliar de vuelo estadounidense en Medellín

Una operación conjunta de las oficinas de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de Bogotá y Lima, la Policía de Colombia y la Policía de Perú permitió la captura de tres personas que serían responsables del hurto y, posterior, asesinato en Medellín del auxiliar de vuelo estadounidense Eric Fernando Gutiérrez.

Según las autoridades, Gutiérrez, de 32 años, llegó a la capital antioqueña en marzo de 2026, como parte de la tripulación de un vuelo de American Airlines, que cubría la ruta Miami – Medellín.

Ese mismo día habría salido de fiesta junto a una compañera de trabajo y conocieron a un grupo de personas que, al parecer, los tenían fichados.

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¿Qué pasó la noche en la que Eric Fernando Gutiérrez perdió la vida?

Según investigaciones realizadas por las autoridades paisas, el grupo les administró escopolamina y los condujo a un motel, en el que habrían asfixiado a Eric cuando trató de resistirse al hurto de sus pertenencias.

Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “lo que hacen, después, es sacar el cuerpo sin vida del motel, ubicado en un municipio del área metropolitana, y lo dejaron tirado en el sector de Jericó”.

Los integrantes del grupo habrían realizado transacciones millonarias a nombre de Eric y su compañera de trabajo y, de acuerdo con el general Henry Bello, comandante de Policía del Valle de Aburrá:

“Hacen toda una vuelta para regresar, nuevamente, a la ciudad, esconderse y, posteriormente, viajar hacia la capital de la república, vía terrestre a Ecuador y a Perú, donde fueron capturados”.

¿Qué pasará con los presuntos responsables del asesinato de Eric?

La embajada de los Estados Unidos en Bogotá indicó: “uno de los sospechosos fue trasladado a Colombia para enfrentar a la justicia. El segundo permanece bajo custodia de las autoridades peruanas, en espera de un proceso de extradición”, pero los tres podrían terminar en los Estados Unidos.

Además, destacó que la operación que permitió su captura “refleja el firme compromiso de Estados Unidos, Colombia y Perú de trabajar de manera conjunta para investigar y llevar ante la justicia a un grupo de criminales en Colombia dedicados al robo y hurto de ciudadanos estadounidenses y garantizar la seguridad de los viajeros internacionales en la región”.