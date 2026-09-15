¿Por qué se da la fibromialgia? Estas son sus posibles causas

La fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada principalmente por dolor generalizado, fatiga y alteraciones del sueño.

Aunque es una condición conocida y estudiada, su causa exacta todavía no está completamente determinada. La evidencia apunta a una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales que pueden alterar la forma en que el sistema nervioso procesa el dolor.

¿Qué factores pueden provocar o favorecer la aparición de la fibromialgia?

Los especialistas consideran que algunas personas pueden tener una mayor predisposición genética a desarrollar fibromialgia. Sin embargo, tener antecedentes familiares no significa que necesariamente se vaya a presentar la enfermedad.

También se han identificado situaciones que pueden estar relacionadas con el inicio o empeoramiento de los síntomas.

Entre ellas están algunos traumatismos físicos, cirugías, infecciones, estrés físico o emocional prolongado y otras enfermedades. En determinados casos, los síntomas aparecen después de uno de estos acontecimientos; en otros, se desarrollan progresivamente sin que pueda identificarse un desencadenante concreto.

Una de las principales explicaciones estudiadas señala que existe una mayor sensibilidad del sistema nervioso frente a las señales de dolor. Esto puede hacer que estímulos que normalmente resultarían poco molestos sean percibidos con mayor intensidad.

Por esta razón, la fibromialgia no debe entenderse simplemente como un problema muscular. Está relacionada con la manera en que el organismo procesa y regula las señales dolorosas.

¿El estrés, la falta de sueño y la genética tienen relación con la fibromialgia?

De acuerdos con los estudios, la genética puede aumentar la predisposición, mientras que el estrés y los problemas de sueño pueden favorecer la aparición o intensificación de los síntomas en algunas personas.

Además, la fibromialgia puede presentarse junto con otras enfermedades, entre ellas artritis reumatoide, lupus u osteoartritis. Por eso, cuando existe dolor generalizado persistente, fatiga o problemas de sueño, es importante acudir a un profesional de salud para determinar la causa y descartar otras condiciones.