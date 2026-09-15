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¿Por qué se da la fibromialgia? Estas son sus posibles causas

¿Qué causa la fibromialgia? Esto dicen los especialistas.

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Foto: diseñado por Magnific

Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
07:52 p. m.
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La fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada principalmente por dolor generalizado, fatiga y alteraciones del sueño.

Aunque es una condición conocida y estudiada, su causa exacta todavía no está completamente determinada. La evidencia apunta a una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales que pueden alterar la forma en que el sistema nervioso procesa el dolor.

¿Qué factores pueden provocar o favorecer la aparición de la fibromialgia?

Los especialistas consideran que algunas personas pueden tener una mayor predisposición genética a desarrollar fibromialgia. Sin embargo, tener antecedentes familiares no significa que necesariamente se vaya a presentar la enfermedad.

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También se han identificado situaciones que pueden estar relacionadas con el inicio o empeoramiento de los síntomas.

Entre ellas están algunos traumatismos físicos, cirugías, infecciones, estrés físico o emocional prolongado y otras enfermedades. En determinados casos, los síntomas aparecen después de uno de estos acontecimientos; en otros, se desarrollan progresivamente sin que pueda identificarse un desencadenante concreto.

Una de las principales explicaciones estudiadas señala que existe una mayor sensibilidad del sistema nervioso frente a las señales de dolor. Esto puede hacer que estímulos que normalmente resultarían poco molestos sean percibidos con mayor intensidad.

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Por esta razón, la fibromialgia no debe entenderse simplemente como un problema muscular. Está relacionada con la manera en que el organismo procesa y regula las señales dolorosas.

¿El estrés, la falta de sueño y la genética tienen relación con la fibromialgia?

De acuerdos con los estudios, la genética puede aumentar la predisposición, mientras que el estrés y los problemas de sueño pueden favorecer la aparición o intensificación de los síntomas en algunas personas.

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Además, la fibromialgia puede presentarse junto con otras enfermedades, entre ellas artritis reumatoide, lupus u osteoartritis. Por eso, cuando existe dolor generalizado persistente, fatiga o problemas de sueño, es importante acudir a un profesional de salud para determinar la causa y descartar otras condiciones.

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