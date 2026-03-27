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Las placas del carro rojo implicado en violento robo en McDonald’s son falsas: alcalde Galán

Las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables del violento robo de una camioneta de alta gama a una familia en la calle 127, norte de Bogotá.

Alcalde Galán confirmó que las placas del carro rojo implicado en violento robo en McDonald’s son falsas
Foto: captura de video.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
04:24 p. m.
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Las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables del violento robo de una camioneta de alta gama a una familia en la calle 127, norte de Bogotá.

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Un nuevo caso de inseguridad sacudió a Bogotá en la madrugada de este viernes 27 de marzo, luego de que una familia fuera víctima de un robo a mano armada en un restaurante de comida rápida ubicado en la calle 127.

El hecho, que ocurrió en un establecimiento de McDonald’s, activó de inmediato a las autoridades, que hoy siguen la pista de los responsables.

En un video que circula en redes sociales se ve como los delincuentes despojan a una familia de su vehículo, en medio de atraco a mano armada en plena vía pública.

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Las placas del carro rojo de los ladrones en McDonald’s eran falsas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó un detalle clave en la investigación, reveló que el vehículo rojo utilizado por los asaltantes tenía placas falsas.

Este dato se conoció a través de la respectiva verificación del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Ya se determinó que las placas del carro rojo, usado para el robo, son falsas, y se está trabajando en la identificación de los delincuentes.

Las labores investigativas están siendo lideradas por unidades especializadas de la Policía, Sijín y la Sipol, que avanzan en la recolección de pruebas y elementos que permitan dar con el paradero de los responsables.

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Las víctimas de violento atraco en McDonald’s fueron dejadas abandonadas

Las cuatro víctimas, un hombre, un joven y dos mujeres fueron sacados del vehículo y obligados a permanecer en el suelo, boca abajo y con los brazos en la espalda, mientras los asaltantes se llevaban la camioneta.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que se está brindando acompañamiento a las víctimas, quienes hacen parte de las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es ubicar el vehículo hurtado y capturar a los responsables. Las investigaciones continúan en curso, mientras se analizan todas las pistas disponibles.

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