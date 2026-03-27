¡Atentos, conductores! La señal que muchos ignoran en carretera en Semana Santa

Cada año, la Semana Santa moviliza a millones de colombianos hacia distintos puntos del país. Según tendencias de movilidad en temporadas similares, este periodo concentra uno de los mayores flujos vehiculares, lo que incrementa la necesidad de una conducción informada y responsable.

En este contexto, más allá de las señales tradicionales, hay una en particular que cobra protagonismo: la señal SI-20 en Colombia.

Aunque no es de carácter obligatorio, su función informativa resulta determinante, especialmente en trayectos hacia municipios con alta tradición religiosa.

Se trata de un recurso visual que orienta a los conductores sobre la cercanía o dirección de iglesias, parroquias o centros de culto, lugares que durante esta temporada reciben una afluencia masiva de visitantes.

¿Por qué la señal SI-20 en Colombia es clave para los viajeros?

A diferencia de otras señales más conocidas, la señal SI-20 cumple una función específica: guiar a los usuarios de la vía hacia espacios de interés religioso.

Esto la convierte en una herramienta especialmente útil durante la Semana Santa, cuando muchas personas se desplazan con fines espirituales o turísticos.

En varios corredores viales del país, esta señal aparece como un punto de referencia para quienes no conocen el destino. Además, en ciertos casos, puede incluir información adicional como horarios de celebraciones religiosas, lo que facilita la planificación del viaje.

Su correcta interpretación evita decisiones improvisadas, como giros inesperados o detenciones en zonas no permitidas, situaciones que suelen aumentar el riesgo de accidentes en vías con alto tráfico.

¿Cómo influye la señalización vial en la seguridad durante Semana Santa?

El respeto por la señalización es uno de los factores más determinantes en la reducción de incidentes viales. Durante temporadas de alta movilidad, como Semana Santa, esta práctica se vuelve aún más relevante.

Las señales reglamentarias —como Pare, límites de velocidad o prohibición de adelantar— cumplen una función preventiva al establecer normas claras de circulación. Sin embargo, las señales informativas, como la SI-20, también juegan un papel importante al facilitar la orientación del conductor.

De acuerdo con análisis generales sobre seguridad vial, una parte significativa de los accidentes en carretera está relacionada con errores humanos, entre ellos la falta de atención a las señales o el desconocimiento de su significado.

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Por ello, las autoridades recomiendan no solo respetar las normas, sino también familiarizarse con los distintos tipos de señalización antes de emprender un viaje. Esto incluye revisar rutas, identificar puntos clave y mantener una conducción defensiva en todo momento.

De esta manera, la señal SI-20 en Colombia, aunque discreta, puede convertirse en una aliada clave para quienes viajan durante Semana Santa.