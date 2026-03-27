Estudiante asesina a funcionaria y hiere a cuatro personas en ataque dentro de colegio en Chile

Un estudiante de 18 años protagonizó este viernes un violento ataque al interior de una escuela privada en Calama, al norte de Chile, que dejó una funcionaria fallecida y cuatro personas heridas, entre ellas tres menores de edad.

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El hecho ocurrió mientras se desarrollaban clases en el establecimiento, ubicado a unos 1.500 kilómetros de Santiago.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, confirmó que la víctima mortal es una inspectora de 59 años que murió en el lugar. Además, otra funcionaria se encuentra en estado grave y tres estudiantes resultaron lesionados. El agresor portaba armas blancas y gas pimienta, según detalló la autoridad.

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Ataque dentro del salón de clases

De acuerdo con la información preliminar, el joven atacó a sus compañeros y a dos funcionarias que intentaron detenerlo. La inusual agresión mantiene en investigación las motivaciones del estudiante, mientras la comunidad educativa fue evacuada y las clases suspendidas.

Gobierno anuncia investigación y medidas de seguridad

El Ministerio de Seguridad informó que se indaga el origen de las armas utilizadas y las circunstancias que permitieron el ataque.

“Por ahora se nos ha dado cuenta del fallecimiento de una inspectora del colegio”, señaló Steinert, quien agregó que se reforzarán las medidas de seguridad en el recinto y se entregará apoyo psicológico a los afectados.