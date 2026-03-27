“Se puede cambiar”: así reaccionó Sara Uribe a la eliminación de Manuela en La Casa de los Famosos

Los jugadores de La Casa de los Famosos Colombia 2026 quedaron sorprendidos ante el más reciente hecho que se suscitó en el juego, pues, por primera vez en la historia del reality, fueron los mismos competidores los que decidieron sobre la participación de uno de sus compañeros.

El camión de la mudanza llegó por Manuela Gómez, quien aseguró en días pasados tener la intención de salir de la competencia al sentirse mal emocionalmente y querer estar junto a su pequeña hija.

No obstante, las reacciones no se hicieron esperar ya que tanto participantes como exparticipantes opinaron sobre la eliminación bajo la novedosa dinámica en el programa.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la eliminación de Manuela?

No cabe duda de que la salida de Manuela ha sido considerada como una de las más comentadas de los últimos días. Bajo el título de “mueble”, otorgada a la persona que menor contenido ofreció durante el juego, la antioqueña se despidió de la competencia en la semana número 11.

Por esto, su amiga Sara Uribe no dudó en reaccionar al hecho ya que se tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para mencionar su asombro ante el evidente cambio que la mujer demostró allí.

“Nos enseñaste que sí se puede cambiar la historia. Que una mujer puede reconstruirse, sanar, soltar y volver a empezar sin rencor. Hoy eres una mamá entregada, una mujer prudente, paciente y llena de amor. Una mujer que entendió que su valor no se negocia. Manuela Gómez, qué privilegio verte evolucionar”, manifestó Uribe.

Así mismo, hizo énfasis en las cualidades que hoy la construyen como mujer por lo que finalizó su mensaje con una reflexión sobre el nivel en el que su amiga se encuentra actualmente.

“Tú te convertiste en un lugar completo. Cuando una mujer llega a ese nivel, simplemente hay puertas que ya no necesita tocar”.

Yuli Ruiz reaccionó a la eliminación de Manuela

Por otro lado, la antioqueña rompió en llanto al enterarse de que su compañera más cercana de juego salió del reality bajo la modalidad del camión. Por esto, su nostalgia fue evidente al llorar por más de una hora seguida en su habitación.