CANAL RCN
Salud y Bienestar Video

La Nueva EPS autorizó medicamento para leucemia de Jeisson Pinzón después de morir esperándolo

El joven de 20 años falleció el sábado 14 de marzo esperando sus medicamentos desde noviembre.

Yhonay Díaz

marzo 17 de 2026
01:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Jeisson Pinzón Sandoval, un joven de 20 años de Tunja, Boyacá, falleció el sábado sin recibir el tratamiento de inmunoterapia que necesitaba con urgencia, pese a que Nueva EPS lo autorizó apenas un día después de su muerte.

"Murió literalmente por negligencia": el testimonio del tío de Jeisson Pinzón tras el desacato de tutela de Nueva EPS
RELACIONADO

"Murió literalmente por negligencia": el testimonio del tío de Jeisson Pinzón tras el desacato de tutela de Nueva EPS

La cronología del caso evidencia una negligencia sistemática, puesto que Jeisson solicitó el tratamiento el 25 de noviembre del año pasado. Después de meses de espera, múltiples peticiones y hasta desacatos judiciales, la entidad promotora de salud finalmente autorizó la inmunoterapia el jueves pasado.

La cruel ironía es que la aplicación estaba programada para el domingo 15 de marzo, justo cuando su familia lo estaba sepultando.

Murió Jeisson Pinzón, el joven con leucemia que se viralizó suplicando su medicamento a la Nueva EPS
RELACIONADO

Murió Jeisson Pinzón, el joven con leucemia que se viralizó suplicando su medicamento a la Nueva EPS

La Nueva EPS autorizó medicamento vital cuando ya había muerto Jeisson Pinzón

A él le autorizaron el pasado jueves este tratamiento y lo venía pidiendo desde el 25 de noviembre del año pasado. Y se lo autorizaron para realizárselo hoy, un día después de lo sepultáramos.

Jeisson no es un caso aislado, su historia se suma a la de miles de pacientes que enfrentan barreras administrativas mientras luchan contra enfermedades graves.

El joven de 20 años, quien soñaba con ser un gran profesional y representaba la inyección de alegría para su familia y amigos, se convirtió en el rostro visible de las deficiencias del sistema.

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan”: la orden del presidente Petro en plena crisis de salud
RELACIONADO

“Todas las EPS que estén en quiebra se liquidan”: la orden del presidente Petro en plena crisis de salud

Una falta de respeto para la familia el actuar de la Nueva EPS

La familia Pinzón Sandoval enfrenta ahora el dolor de la pérdida de su ser querido y el silencio de Nueva EPS ante lo ocurrido.

Para ellos, esta falta de respuesta no representa respeto por su duelo, sino la ausencia de explicaciones por un drama que afecta a miles de colombianos que dependen del sistema de salud.

Las barreras administrativas y los largos tiempos de espera para autorizaciones de tratamientos vitales continúan siendo una realidad que cobra vidas.

Las autoridades sanitarias aún no se han pronunciado oficialmente sobre este caso específico, mientras la familia Pinzón continúa exigiendo respuestas y que se investiguen las causas de la demora que les costó la vida a su hijo.

Kevin Acosta murió por "negligencia de la Nueva EPS" por falta de suministro del medicamento: Procuraduría
RELACIONADO

Kevin Acosta murió por "negligencia de la Nueva EPS" por falta de suministro del medicamento: Procuraduría

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

La Nueva EPS no ha logrado estabilizar la red de dispensación de medicamentos: Defensoría

Salud mental

La historia de Catalina Giraldo: la psicóloga que solicita asistencia médica al suicidio por enfermedad mental

Cuidado personal

El poder de la respiración en la salud emocional: lo que dice la ciencia

Otras Noticias

Armada Nacional

Armada Nacional abre convocatoria para técnicos, tecnólogos y profesionales: requisitos y cómo aplicar

La institución busca hombres y mujeres menores de 29 años para cursos de grumete y cadete administrativo.

Indígenas

Denuncian el riesgo de 180 menores en movilización indígena de La Alpujarra, en Medellín

Las autoridades identificaron cinco a bebés menores un año y 12 niños en primera infancia expuestos a los riesgos de la manifestación.

Selección de Argentina

Argentina confirmó rival para amistoso internacional y causó molestia en sus hinchas

Artistas

Juancho de la Espriella fue internado de urgencia: esto se sabe

Donald Trump

Trump sugirió que Venezuela podría ser el estado 51 de EE. UU.