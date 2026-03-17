La Nueva EPS autorizó medicamento para leucemia de Jeisson Pinzón después de morir esperándolo

Jeisson Pinzón Sandoval, un joven de 20 años de Tunja, Boyacá, falleció el sábado sin recibir el tratamiento de inmunoterapia que necesitaba con urgencia, pese a que Nueva EPS lo autorizó apenas un día después de su muerte.

La cronología del caso evidencia una negligencia sistemática, puesto que Jeisson solicitó el tratamiento el 25 de noviembre del año pasado. Después de meses de espera, múltiples peticiones y hasta desacatos judiciales, la entidad promotora de salud finalmente autorizó la inmunoterapia el jueves pasado.

La cruel ironía es que la aplicación estaba programada para el domingo 15 de marzo, justo cuando su familia lo estaba sepultando.

La Nueva EPS autorizó medicamento vital cuando ya había muerto Jeisson Pinzón

A él le autorizaron el pasado jueves este tratamiento y lo venía pidiendo desde el 25 de noviembre del año pasado. Y se lo autorizaron para realizárselo hoy, un día después de lo sepultáramos.

Jeisson no es un caso aislado, su historia se suma a la de miles de pacientes que enfrentan barreras administrativas mientras luchan contra enfermedades graves.

El joven de 20 años, quien soñaba con ser un gran profesional y representaba la inyección de alegría para su familia y amigos, se convirtió en el rostro visible de las deficiencias del sistema.

Una falta de respeto para la familia el actuar de la Nueva EPS

La familia Pinzón Sandoval enfrenta ahora el dolor de la pérdida de su ser querido y el silencio de Nueva EPS ante lo ocurrido.

Para ellos, esta falta de respuesta no representa respeto por su duelo, sino la ausencia de explicaciones por un drama que afecta a miles de colombianos que dependen del sistema de salud.

Las barreras administrativas y los largos tiempos de espera para autorizaciones de tratamientos vitales continúan siendo una realidad que cobra vidas.

Las autoridades sanitarias aún no se han pronunciado oficialmente sobre este caso específico, mientras la familia Pinzón continúa exigiendo respuestas y que se investiguen las causas de la demora que les costó la vida a su hijo.