¿Cómo tratar los mareos sin utilizar medicamentos?

El mareo se caracteriza por la sensación ilusoria de que el cuerpo o el entorno gira constantemente. Esto puede generar inestabilidad y aturdimiento que se debe a problemas en el sistema de equilibrio que, en la mayoría de los casos, se presenta en el oído interno o el cerebro.

Tratamientos para el mareo

Aunque a menudo los síntomas mejoran sin tratamiento, algunos de estos métodos se basan en la causa principal de la afección y los síntomas. La terapia consiste en una serie de ejercicios especializados en diferentes partes del cuerpo como la cabeza, pues por medio de una técnica llamada reposicionamiento canalicular o maniobra de Epley, las personas logran que los síntomas mejoren o desaparezcan por completo.

La terapia de equilibrio también permite realizar una serie de ejercicios para que los pacientes sean menos sensibles al movimiento. Denominada como rehabilitación vestibular, esta suele usarse en pacientes con afecciones en el oído interno, como neuritis vestibular.

La terapia de conversación también suele ser una opción para las personas que sufren de mareos a causa del trastorno de ansiedad.

Cirugía y demás medicamentos

Las inyecciones también suelen implementarse con el objetivo de inyectar el antibiótico gentamicina en el oído interno afectado. Este medicamento inhibe la funcionalidad de equilibrio del oído interno.

Así mismo, se puede realizar la extracción del órgano sensorial del oído interno, por lo que un cirujano extirpa las partes del oído que causan vértigo. Sin embargo, esto causa la pérdida auditiva total en dicho oído, generando que el otro toma el control total de la funcionalidad del equilibrio.

Esta técnica solo se implementa cuando existe una pérdida auditiva grave o si los mareos no mejoran después de hacer uso de otro tipo de tratamientos o medicamentos.

¿Cómo identificar este problema?

Según Mayo Clinic, el diagnóstico implica la toma de diferentes estudios como las resonancias magnéticas o las tomografías. Así mismo, los pacientes son sometidos a diferentes pruebas de audición como análisis del movimiento de los ojos, análisis del movimiento de la cabeza, posturografía y una prueba del sillón giratorio.