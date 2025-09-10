CANAL RCN
Tres cosas que se deben evitar después de vacunarse contra la gripe, según expertos

Los expertos realizaron algunas advertencias para mantener la efectividad de la vacuna.

octubre 09 de 2025
10:54 a. m.
La vacuna contra la influenza es considerada como la mejor alternativa para evitar la infección, causada por el virus, y sus respectivas complicaciones. Esta vacuna no solamente reduce los riesgos de contraer esta enfermedad ya que también reduce las enfermedades que se desarrollen a raíz de este virus.

Errores después de obtener la vacuna contra la gripe

Según expertos, la vacuna contra la gripe se recomienda a personas que poseen mayores riesgos de contraer una enfermedad grave como los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o personas con cualquier enfermedad que afecte el sistema inmunitario.

Aunque estas pueden llegar a reducir los riesgos de contraer gripe a más de la mitad, los expertos han alertado sobre algunas acciones que pueden debilitar su efecto en el cuerpo de las personas.

Uno de los mayores errores corresponde al uso de analgésicos tan pronto se recibe la vacuna, pues investigaciones muestran que el uso de estos medicamentos, como el ibuprofeno, puede reducir la respuesta inmunitaria del cuerpo al bloquear la inflamación que se requiere para crear anticuerpos protectores.

Estudios también han revelado que tomar paracetamol, antes de recibir la inyección, puede reducir la eficacia de la vacuna

Beber después de recibir la vacuna también podría empeorar algunos de los síntomas. Investigaciones han revelado que beber en exceso puede debilitar el sistema inmunológico por lo que eso afecta directamente la capacidad de los glóbulos blancos para combatir infecciones.

Otro de los errores más comunes es la práctica de rutinas de ejercicio intensas ya que los expertos recomiendan evitar este tipo de actividades durante los primeros dos días después de recibir la vacuna. Esto a raíz de que se puede aumentar la fatiga y dolores de cabeza intensos.

¿Cuáles son las reacciones a la vacuna contra la gripe?

Según Mayo Clinic, la vacuna contra la gripe no produce la enfermedad. Sin embargo, genera diferentes síntomas similares a los de esta, tales como dolores musculares y fiebre durante los dos primeros días después de la aplicación.

