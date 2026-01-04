Alzheimer: los 4 avances más esperanzadores para tratar esta enfermedad en 2026

El Alzheimer es la causa más común de la demencia, por lo que esta enfermedad corresponde al proceso biológico que comienza con la aparición de una acumulación de proteínas en el cerebro en forma de placas amiloides y ovillos neurofibrilares.

De esta manera, las neuronas del cerebro mueren con el tiempo, por lo que se genera una reducción de este órgano.

Según Mayo Clinic, 6,9 millones de personas en Estados Unidos viven con esta enfermedad, de modo que, el 70% tienen más de 75 años y se estima que entre el 60% y 70% de los 55 millones de pacientes con demencia también tienen Alzheimer.

Avances para tratar el Alzheimer

En mayo del 2025, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aprobó la primera prueba de sangre para detectar la enfermedad en sus primeras etapas.

La prueba tiene la capacidad de medir la presencia de proteínas de la enfermedad que generan cambios en la sangre.

"Actualmente hay un índice impresionante de subdiagnóstico. Entonces es muy importante poder tener un diagnóstico a través de la sangre, el de los biomarcadores, que creo que es uno de los más potentes", explicó Diego Aguilar, director regional para América de la organización Alzheimer's Disease International a BBC Mundo.

Otro de los avances corresponden a las vacunas, pues investigaciones detectaron que la vacuna contra el herpes zóster podría reducir los nuevos diagnósticos en un 20% y ayudar a postergar la aparición de los síntomas.

Según Pascal Geldsetzer, profesor de medicina de la Universidad de Stanford, para la BBC, uno de cada cinco casos puede prevenirse entre los individuos vacunados.

Por otro lado, los avances con Inteligencia Artificial para detectar la enfermedad, hechos por Mayo Clinic, generaron el desarrollo de una herramienta de IA que ayuda a los médicos a identificar distintos patrones de la actividad cerebral vinculados a diferentes tipos de demencia.

Según estudios, la herramienta habría ayudado a identificar la enfermedad en el 88% de los casos.

Tratamientos para el Alzheimer

Actualmente, se están desarrollando cerca de 180 ensayos para tratar la demencia, por lo que en 2025 varios países aprobaron dos fármacos que pueden modificar la enfermedad al bloquear las placas nocivas y retrasar el deterioro cognitivo.

No obstante, la disputa por los altos costos de estos medicamentos ha generado amplias brechas en donde los pacientes con mayores recursos parecen ser los únicos que pueden acceder a estos.