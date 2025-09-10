Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido

Un avance significativo en la odontología de precisión en Colombia, más exactamente en la Universidad Nacional, ha revelado la identidad de la bacteria más destructiva para el tejido gingival en pacientes con periodontitis, la forma avanzada de la enfermedad de las encías que, de no tratarse, conduce a la pérdida dental.

Se trata de la bacteria Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), un microorganismo anaerobio estricto que reside bajo la línea de las encías y actúa como el principal arquitecto de la devastación del tejido periodontal.

Este descubrimiento, logrado mediante el uso de herramientas de secuenciación genética y bioinformática de vanguardia, abre nuevas vías para tratamientos más dirigidos y personalizados en el país.

¿De qué trata esta peligrosa bacteria?

Este nuevo estudio colombiano, que analizó la microbiota subgingival de pacientes con periodontitis, ha dado un "salto del microscopio al genoma". Utilizando la secuenciación del gen 16S rRNA —que funciona como una huella dactilar única para cada especie bacteriana— y potentes programas de bioinformática, los investigadores pudieron ordenar y clasificar millones de fragmentos de ADN, logrando identificar más de 200 especies distintas presentes en los pacientes.

Entre esta compleja comunidad de microorganismos, la P. gingivalis se destacó consistentemente como el agente más agresivo y prevalente. Los hallazgos confirman su papel central en la patogénesis de la periodontitis, una enfermedad inflamatoria crónica que compromete las estructuras de soporte de los dientes: las encías, el hueso alveolar y el ligamento periodontal.

La destructividad de P. gingivalis radica en sus sofisticados mecanismos de ataque. Este patógeno no solo prolifera en el entorno hostil de la bolsa periodontal (el espacio que se forma entre el diente y la encía), sino que también libera poderosas enzimas que degradan activamente el colágeno y otros componentes esenciales del tejido gingival.

La investigación subraya que la periodontitis es, en esencia, una "invasión organizada" llevada a cabo por una "banda microbiana". P. gingivalis se asocia íntimamente con otras especies patógenas, como Tannerella forsythia y Treponema denticola, formando un complejo ecosistema cooperativo.