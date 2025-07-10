Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una seria advertencia sanitaria y por ende iniciaron el retiro inmediato del mercado de varios lotes de un popular snack para mascotas al detectarse una posible contaminación con la bacteria Salmonella.

RELACIONADO Cómo prevenir pulgas y garrapatas en perros y gatos en climas cálidos y húmedos

Esta alerta por Salmonella en comida para perros no solo representa un riesgo directo para la salud de los animales, sino también para las personas que manipulan los productos contaminados. La medida preventiva afecta a un producto distribuido recientemente en el estado de Wisconsin.

Producto contaminado para perros fue retirado en EE.UU.

La empresa Best Buy Bones, Inc., con sede en Michigan, es la responsable del retiro voluntario. Los productos afectados para las mascotas son Nature's Own Pet Chews Bully Bites de 1 libra (450 gramos). La alerta se centró específicamente en cuatro lotes con la misma fecha de caducidad: septiembre de 2027. Los números de lote específicos son 19379, 19380, 19381 y 19382.

La distribución de aproximadamente 34 bolsas de esta referencia (UPC n.° 739598900750) se originó en Minnesota y fue vendida en tiendas minoristas de Wisconsin después del pasado 23 de septiembre.

La contaminación se confirmó tras el análisis de muestras recogidas por la FDA el 11 de septiembre, que arrojaron resultados positivos a la presencia de Salmonella.

La compañía detuvo la producción y distribución del producto mientras investiga la fuente del problema, confirmando la seriedad de la alerta por Salmonella en comida para perros.

Riesgo de la bacteria para perros: síntomas y medidas de seguridad

La bacteria Salmonella puede causar graves síntomas en los animales que consumen el alimento, como letargo, diarrea con o sin sangre, fiebre, vómitos y disminución del apetito.

Sin embargo, el peligro se extiende a los humanos que no se laven bien las manos después de tocar los snacks o cualquier superficie expuesta a ellos. En las personas, la infección puede incluir náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre y, en casos raros, infecciones arteriales o artritis.

La FDA es clara en sus recomendaciones: los consumidores que hayan comprado los productos deben destruirlos de manera segura para evitar el acceso de mascotas o fauna, o devolverlos al punto de compra.

Es crucial no alimentar a ninguna mascota o animal con el producto retirado y lavar y desinfectar a fondo todos los tazones y recipientes que hayan estado en contacto con la comida, cumpliendo con la alerta por Salmonella en comida para perros.