CANAL RCN
Salud y Bienestar

OMS alerta sobre el aumento de cigarrillos electrónicos en los jóvenes

La OMS reveló que al menos 15 millones de jóvenes en el mundo fuman cigarrillos electrónicos.

Prohibición de venta de cigarrillos electrónicos
Prohibición de venta de cigarrillos electrónicos, Foto: / Pixabay

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
12:38 p. m.
Jóvenes entre los 13 y 15 años fuman cigarrillos electrónicos en el mundo y el riesgo de salud se incrementa cada vez más.

¿Qué dijo la OMS sobre los cigarrillos electrónicos?

Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 15 millones de jóvenes en el mundo fuman cigarrillos. La entidad alertó que los cigarrillos electrónicos están impulsando una nueva ola de adicción a la nicotina, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS, explicó que estos dispositivos se perciben erróneamente como una alternativa menos dañina al tabaco tradicional. Sin embargo, su uso continúa creciendo, pues se calcula que existen 86 millones de consumidores de cigarrillos electrónicos, en su mayoría en países de altos ingresos.

Pese a ello, el número total de fumadores de tabaco ha disminuido en términos absolutos, pasando de 1.380 millones a principios de siglo (33,1 % de la población mundial) a 1.237 millones en 2024 (19,5 %). Según las proyecciones de la OMS, la cifra podría reducirse aún más hasta un 17,4 % en 2030.

Edad de mayor consumo de cigarrillos electrónicos

La franja de 45 a 54 años sigue siendo la que más fuma, aunque su porcentaje descendió del 42,1 % en el año 2000. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el consumo también disminuyó, pasando del 20,3 % al 12,1 % en el mismo periodo.

Los países con mayor consumo de cigarrillos eléctricos

Europa es la región con mayor prevalencia de consumo de tabaco entre adolescentes de 13 a 15 años, con un promedio del 11,6 %, cifra similar entre niños y niñas. En España, el consumo entre ambos géneros se mantiene por encima de la media mundial (27,6 %).

En América Latina, los porcentajes son más bajos en general. Chile (26,7 %) y Argentina (23,5 %) presentan las tasas más altas de la región, mientras que Paraguay (6,4 %) y Panamá (4,8 %) se ubican entre los países con menor consumo.

