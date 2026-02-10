CANAL RCN
Economía

El emprendimiento huilense que reinventa el café de especialidad y busca cruzar fronteras

Tres Cumbres Café apuesta por un formato práctico y sostenible para llevar el café de especialidad del Huila directamente al consumidor.

Foto: suministrada a Noticias RCN / Café Tres Cumbres

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
03:53 p. m.
Neiva, capital del Huila, no solo es punto de partida de algunos de los cafés más reconocidos del país, sino también el origen de emprendimientos que buscan transformar la forma en que se consume este producto emblemático.

Uno de ellos es Tres Cumbres Café, una marca que nació de la necesidad de emprender y de un profundo vínculo con el café, y que hoy se consolida como un referente local del café de especialidad con un modelo innovador.

El proyecto fue creado por un grupo de emprendedores que, sin una formación previa en el sector cafetero, decidió asumir el reto de aprender desde cero.

Durante cerca de un año y medio, sus fundadores se formaron en procesos de café, preparación y servicio antes de abrir su primera tienda.

El objetivo desde el inicio fue claro: acercar el café de especialidad producido en el Huila a las personas, en un formato cercano, accesible y cotidiano. Sergio Obando, CEO de la marca, explicó cómo nació este emprendimiento con sello colombiano:

Tres Cumbres Café nace de la necesidad de emprender y del amor por el café. Empezamos aprendiendo desde cero, con el objetivo de que las personas conocieran el café de especialidad del Huila directamente en una tienda cercana y accesible.

El desafío de emprender en Colombia y tratar de cruzar fronteras

Como ocurre con muchos emprendimientos en Colombia, los desafíos tributarios y los costos operativos han sido una constante.

La carga impositiva y la falta de incentivos para los microempresarios suelen convertirse en obstáculos para la sostenibilidad de los negocios emergentes.

A pesar de este contexto, Tres Cumbres Café logró consolidar un modelo sostenible en el tiempo. Su propuesta Coffee To Go combina bebidas de café de especialidad con alimentos de alta calidad, manteniendo precios competitivos y accesibles para el consumidor local.

Emprender en Colombia es complejo porque los microempresarios tenemos pocas prebendas tributarias. Sin embargo, hemos logrado construir un modelo sostenible que ofrece café de especialidad y comida de alta calidad a muy buen precio.

¿Cómo innovar en la industria cafetera sin perder la esencia?

Uno de los principales retos ha sido optimizar los costos sin sacrificar la calidad de los productos.

A esto se suma la necesidad de innovar constantemente en el menú y en la experiencia de servicio para responder a las expectativas de los clientes. Implementar el formato Coffee To Go en una ciudad intermedia como Neiva también implicó un cambio cultural, en un entorno donde el consumo tradicional de café en el lugar sigue siendo fuerte.

Con el tiempo, la marca logró posicionarse y ampliar la aceptación de este modelo, ofreciendo una alternativa rápida y eficiente para quienes buscan calidad sin largas esperas.

Hoy, un pedido promedio puede estar listo entre cinco y ocho minutos, incluyendo sándwiches, hojaldres, panadería y bebidas de café.

Nuestro enfoque es ofrecer productos rápidos, de excelente calidad y a precios accesibles. Un pedido completo puede estar listo entre cinco y ocho minutos, lo que responde al ritmo de vida actual.

Mirando hacia adelante, la empresa proyecta su expansión a nivel nacional mediante un modelo de franquicias. De forma paralela, avanza en su proceso de internacionalización con la apertura de una tienda en Florida, Estados Unidos, llevando consigo su filosofía y el café de especialidad del Huila.

“Nuestro plan es expandirnos en Colombia mediante franquicias y abrir próximamente en Florida, para mostrar al mundo la calidad del café del Huila”, concluyó Obando.

