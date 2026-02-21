CANAL RCN
Salud y Bienestar

Producto para bebés fue retirado del mercado por irregularidades detectadas por el Invima: ¿cuál es?

Autoridades ordenaron suspender su uso en todo el país.

Productos en alerta por el Invima
Foto: Freepik

Noticias RCN

febrero 21 de 2026
11:09 a. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, ordenó el retiro inmediato en todo el territorio nacional del producto Delicada Espuma Limpiadora 210 mL, destinado a bebés y niños.

La medida fue adoptada en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control que adelanta la autoridad sanitaria, mediante el cual se realizan análisis para verificar que los productos cumplan con los estándares exigidos en Colombia.

¿Por qué suspendieron la espuma limpiadora para bebés?

Según los resultados analíticos emitidos por el laboratorio del Invima, el producto presentó un recuento de microorganismos mesófilos aerobios totales superior al límite máximo permitido para cosméticos.

El parámetro evaluado está regulado por la Resolución 2120 de 2019, que establece los requisitos técnicos y microbiológicos que deben cumplir los productos cosméticos que se comercializan en el país.

Al superar ese límite, la espuma fue clasificada oficialmente como Producto Alterado (Alterado 2).

¿Cuáles son las recomendaciones que entregó el Invima frente a este producto?

Con base en ese hallazgo, el Invima ordenó su retiro inmediato del mercado en todo el país, lo que implica que no puede seguir siendo distribuido ni comercializado mientras se surten las actuaciones correspondientes.

El registro sanitario del producto figura a nombre de ECOTU S.A.S., mientras que la fabricación fue realizada por TECSER LABORATORIOS S.A..

Recomendaciones oficiales

El Invima emitió una serie de instrucciones dirigidas a distintos actores:

A la ciudadanía:

  • Suspender de inmediato el uso del producto mencionado.
  • Informar al Invima o a las autoridades territoriales de salud si se tiene conocimiento de lugares donde se esté distribuyendo o comercializando el lote señalado.
  • Reportar cualquier evento no esperado asociado a la aplicación del producto a través de la página web del Invima.

A las Secretarías de Salud:

  • Realizar actividades de inspección, vigilancia y control en los establecimientos donde potencialmente pueda encontrarse el producto.
  • Informar al Invima en caso de hallarlo y adoptar las medidas sanitarias correspondientes.

A los establecimientos:

  • Abstenerse de distribuir o comercializar el producto alterado identificado, so pena de la aplicación de medidas sanitarias y procesos sancionatorios.
