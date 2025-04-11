¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?

La popularidad de la manzana verde trasciende su sabor ácido y crujiente para posicionarse como un pilar en la dieta orientada al bienestar.

Más allá del mito popular de "una manzana al día...", la ciencia respalda las propiedades de este fruto como un potente aliado en la prevención de enfermedades crónicas y el mantenimiento de un organismo equilibrado.

Consumir la cáscara y la pulpa de este fruto asegura una ingesta valiosa de compuestos fitoquímicos y fibra dietética. La evidencia sugiere que los beneficios de la manzana verde para la salud son amplios, impactando desde el metabolismo hasta el sistema cardiovascular.

¿Cómo contribuye la manzana verde a la salud cardiovascular?

El corazón es uno de los principales beneficiados al incluir la manzana verde en la dieta diaria. Este efecto cardioprotector está directamente relacionado con su contenido de fibra soluble, especialmente la pectina, y de potasio.

Según una revisión de ensayos clínicos y estudios de cohortes citada por la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos y el portal Infobae, el consumo de este fruto se asocia con la reducción de los niveles de colesterol LDL (conocido como "colesterol malo") y triglicéridos.

Adicionalmente, el potasio actúa como un regulador natural, ayudando a relajar los vasos sanguíneos y, por ende, a controlar la presión arterial. Estos compuestos antioxidantes y antiinflamatorios, como los flavonoles presentes en la cáscara, son clave para mantener la elasticidad arterial y mejorar el flujo sanguíneo, reduciendo el riesgo de hipertensión.

¿Por qué la fibra de la manzana verde optimiza la salud digestiva?

La capacidad de la manzana verde para regular el tránsito intestinal es uno de sus atributos más conocidos. Esto se debe a que el fruto aporta tanto fibra soluble (pectina) como insoluble (celulosa y ligninas).

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y estudios en Revistas Bolivianas de Ciencias de la Salud señalan que la pectina actúa como un prebiótico, es decir, nutre la microbiota intestinal y contribuye a la absorción de nutrientes, facilitando la formación de heces y previniendo el estreñimiento y la diarrea.

Además, para personas con condiciones como la diabetes, el bajo índice glucémico y la fibra soluble ayudan a retrasar la absorción de azúcares, manteniendo más estables los niveles de glucosa en sangre, lo cual es fundamental para el control metabólico.

Los beneficios de la manzana verde para la salud digestiva también se extienden al efecto depurativo, ayudando en la eliminación de toxinas.

Finalmente, su riqueza en antioxidantes como la Vitamina C fortalece el sistema inmunológico, permitiendo al cuerpo combatir mejor los radicales libres y reducir el riesgo de resfriados e infecciones comunes, consolidando a la manzana verde como un alimento funcional y preventivo, respaldado por la ciencia.