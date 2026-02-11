¿Beber agua durante o después de la comida?: expertos revelan lo mejor para la digestión

La indigestión se encuentra asociada con molestias o dolor en el abdomen como ardor, saciedad al comer o saciedad prolongada después de comer. Pese a que la indigestión puede ocurrir debido a una afección en el sistema digestivo, muchas veces no hay una causa clara.

La ingesta de líquidos sobre las comidas también ha sido ampliamente relacionada con síntomas de indigestión, pues especialistas afirman que tomar jugos azucarados durante las comidas puede ralentizar la digestión al diluir los jugos gástricos.

Por esto, expertos revelaron si el consumo de agua genera lo mismo o si por el contrario genera beneficios para este proceso.

Beneficios del agua sobre los alimentos

Expertos de Mayo Clinic explicaron que el agua suele ser buena para la digestión ya que ayuda a descomponer los alimentos para que el organismo use sus nutrientes. Este líquido hace parte del ácido estomacal que colabora a la digestión y forma parte de otros líquidos del cuerpo como la sangre y la orina.

Por esto, los especialistas explicaron que beber un vaso de agua con una comida puede ayudar a satisfacer las necesidades diarias de dicho líquido. Por ejemplo, si dentro de los objetivos alimenticios se encuentra la pérdida de peso, el agua es una opción. Así mismo, el agua puede ayudar a sentirse saciado sin añadir calorías extras.

Los especialistas revelaron otras opciones para mejorar la digestión de los alimentos como comer lento, consumir una cantidad sugerida de fibra, mantenerse activo para los alimentos circulen por el intestino, controlar el estrés o evitarlo durante las comidas y controlar el tamaño de las raciones para evitar molestias intestinales.

Horarios aconsejables para consumir alimentos y líquidos

Los especialistas explicaron que comer siguiendo un horario puede ayudar al sistema digestivo para que responda adecuadamente y descanse cuando no se están consumiendo alimentos.

Para los líquidos se sugiere consumirlos 30 minutos antes de consumir los alimentos o 30 minutos después de hacerlo.