Esposa y hermana de Miguel Uribe reaccionaron tras asesinato de empresario en Bogotá: "Nos acompañó"

En la tarde de este 11 de febrero, las autoridades reportaron que en el norte de Bogotá se presentó un caso de sicariato, donde un empresario identificado como Gustavo Aponte, así como uno de sus escoltas, fueron asesinados a las afueras de un gimnasio.

RELACIONADO Sicariato de empresario y su escolta a la salida de un gimnasio en exclusiva zona del norte de Bogotá

Aunque los dos hombres fueron trasladados a un centro médico, llegaron sin signos vitales. Tras reconocer a las víctimas, en redes sociales se empezaron a divulgar mensajes de condolencias para sus familiares por este nuevo hecho de violencia en la capital del país.

Familia de Miguel Uribe reaccionó tras lo sucedido

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció en circunstancias similares mientras hacía labores de campaña como precandidato presidencial, lamentó este asesinato que ocurrió a pocas cuadras de su casa.

"Un sicario disparó contra la vida de un hombre, padre de familia, esposo, hijo, hermano. Dos policías que lo protegían también fueron gravemente heridos. Él y su esposa me acompañaron varias veces en la clínica, en misa y en mi duelo. Que dolor, que angustia, que tristeza nuestro país", escribió en sus redes sociales.

Entre tanto, María Carolina Hoyos, hermana de Uribe Turbay, también recordó cuando Aponte los estuvo acompañando a lo largo de las semanas en las que Miguel estuvo hospitalizado y luchando por su vida en la Fundación Santa Fe.

"Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor", comentó.