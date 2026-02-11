CANAL RCN
Colombia

Esposa y hermana de Miguel Uribe reaccionaron tras asesinato de empresario en Bogotá: "Nos acompañó"

La familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay publicaron dolorosos mensajes tras el asesinato de Gustavo Aponte en Bogotá.

Reacción de familia de Miguel Uribe Turbay
FOTO: Redes sociales

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
08:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la tarde de este 11 de febrero, las autoridades reportaron que en el norte de Bogotá se presentó un caso de sicariato, donde un empresario identificado como Gustavo Aponte, así como uno de sus escoltas, fueron asesinados a las afueras de un gimnasio.

Sicariato de empresario y su escolta a la salida de un gimnasio en exclusiva zona del norte de Bogotá
RELACIONADO

Sicariato de empresario y su escolta a la salida de un gimnasio en exclusiva zona del norte de Bogotá

Aunque los dos hombres fueron trasladados a un centro médico, llegaron sin signos vitales. Tras reconocer a las víctimas, en redes sociales se empezaron a divulgar mensajes de condolencias para sus familiares por este nuevo hecho de violencia en la capital del país.

Familia de Miguel Uribe reaccionó tras lo sucedido

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció en circunstancias similares mientras hacía labores de campaña como precandidato presidencial, lamentó este asesinato que ocurrió a pocas cuadras de su casa.

"Un sicario disparó contra la vida de un hombre, padre de familia, esposo, hijo, hermano. Dos policías que lo protegían también fueron gravemente heridos. Él y su esposa me acompañaron varias veces en la clínica, en misa y en mi duelo. Que dolor, que angustia, que tristeza nuestro país", escribió en sus redes sociales.

Entre tanto, María Carolina Hoyos, hermana de Uribe Turbay, también recordó cuando Aponte los estuvo acompañando a lo largo de las semanas en las que Miguel estuvo hospitalizado y luchando por su vida en la Fundación Santa Fe.

"Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor", comentó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Juan Manuel Galán: Si nos vamos al extremo estas elecciones, no vamos a tener gobierno

Policía Nacional

Cárcel para el hombre que agredió en repetidas oportunidades a policía en el norte de Bogotá

Cauca

Disidencias atacaron con drones y fusil la estación de Policía en Cajibío, tras secuestro de alcalde y senadora

Otras Noticias

Canadá

Policía identificó a la autora del tiroteo masivo en Canadá que dejó ocho muertos

En una vivienda cercana, la atacante mató también a su madre y a su hermano. Además, unas 25 personas resultaron heridas.

Elecciones en Colombia

¿Le tocó ser jurado de votación? Estos son los beneficios, horarios y funciones

¿Qué beneficio recibe un jurado de votación en Colombia? Esto establece la ley.

Conciertos

Las 'Leyendas del Vallenato' llegan a Bogotá: fecha, artistas y precios de boletería

Concejo de Bogotá

Secretarías de Salud y la Mujer responden al Concejo de Bogotá por proyecto que afectaría acceso a la IVE

Millonarios

Así está el estadio El Campín tras fuerte aguacero en Bogotá, previo al Millonarios vs. Águilas Doradas