CANAL RCN
Economía

Beneficiarios que pueden reclamar la pensión de un fallecido en Colombia: esto dice la ley

Conozca quiénes pueden reclamar la pensión de una persona fallecida en Colombia, cuáles son los beneficiarios y qué requisitos exige la ley tras la reforma pensional.

Pensión fallecidos
Foto; Freepik

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
08:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una vez pasan las honras fúnebres y comienza el proceso de sucesión, muchas familias en Colombia se hacen la misma pregunta: ¿quiénes pueden reclamar la pensión de una persona fallecida?

Esto es lo máximo que le pueden prestar a los pensionados en 2026: topes actualizados
RELACIONADO

Esto es lo máximo que le pueden prestar a los pensionados en 2026: topes actualizados

La respuesta está definida por la ley y, tras la reforma pensional que entró en vigor el 1 de julio de 2025, varios puntos quedaron más claros para los beneficiarios.

Este derecho se conoce como pensión de sobrevivientes y aplica tanto si la persona ya estaba pensionada como si aún era afiliada al sistema.

Lo que dice la ley sobre la pensión de sobrevivientes

El marco principal está en la Ley 100 de 1993 y fue actualizado con la Ley 2381 de 2024. Según el artículo 46, los familiares pueden acceder a la pensión siempre que el fallecido haya cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años previos a su muerte, si no era pensionado.

Estos son los casos donde la mesada pensional se prescribe: Ley es clara en cuando se aplica
RELACIONADO

Estos son los casos donde la mesada pensional se prescribe: Ley es clara en cuando se aplica

Por su parte, el artículo 47 establece el orden de los beneficiarios:

  1. El cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite
  2. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 y hasta los 25 años incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y que dependan económicamente del causante; y los hijos inválidos si dependían económicamente del causante;
  3. A falta de cónyuge, compañero o hijos con derecho, los padres del causante si dependían económicamente de éste.
  4. A falta de los anteriores, los hermanos inválidos que dependieran económicamente del causante.”
    Además, cuando se trata de un pensionado, el cónyuge o compañero permanente debe demostrar convivencia mínima de cinco años continuos antes del fallecimiento.
Freno a Colpensiones: Corte ordena eliminar esta condición para pensionarse en el país
RELACIONADO

Freno a Colpensiones: Corte ordena eliminar esta condición para pensionarse en el país

Estas reglas aplican tanto para el régimen público administrado por Colpensiones como para los fondos privados.

¿Qué cambió con la reforma y quién tiene prioridad?

Con la nueva normativa, se reafirma que el principal beneficiario es el cónyuge o compañero permanente, seguido por los hijos menores de edad o estudiantes hasta los 25 años que dependan económicamente.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, este beneficio busca proteger el mínimo vital del núcleo familiar, priorizando a quienes dependían directamente del ingreso del fallecido.

En caso de no existir beneficiarios con derecho, los familiares pueden solicitar la devolución de saldos o indemnización sustitutiva, según el régimen.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

¿Le tocó ser jurado de votación? Estos son los beneficios, horarios y funciones

Educación

Mejores universidades para estudiar un MBA: dos colombianas aparecen en el ranking mundial

Nequi

Nequi metió un giro fuerte a su app: así es el nuevo servicio que analiza tu plata

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

Esposa y hermana de Miguel Uribe reaccionaron tras asesinato de empresario en Bogotá: "Nos acompañó"

La familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay publicaron dolorosos mensajes tras el asesinato de Gustavo Aponte en Bogotá.

Canadá

Policía identificó a la autora del tiroteo masivo en Canadá que dejó ocho muertos

En una vivienda cercana, la atacante mató también a su madre y a su hermano. Además, unas 25 personas resultaron heridas.

Conciertos

Las 'Leyendas del Vallenato' llegan a Bogotá: fecha, artistas y precios de boletería

Concejo de Bogotá

Secretarías de Salud y la Mujer responden al Concejo de Bogotá por proyecto que afectaría acceso a la IVE

Millonarios

Así está el estadio El Campín tras fuerte aguacero en Bogotá, previo al Millonarios vs. Águilas Doradas