¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios

El laurel es una especie de planta originaria de la región del Mar Mediterráneo que comúnmente se utiliza en la cocina para sazonar alimentos como guisos.

Sin embargo, sus hojas también poseen propiedades medicinales que han estado asociadas con mejoras en la digestión, alivian el estrés, reducen el dolor muscular y posee efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

¿Para qué sirve hervir el laurel?

Esta planta ha ido más allá de ser una adición en la cocina ya que también ha estado asociada con la transformación de los ambientes gracias a sus diferentes propiedades naturales.

Al entrar en contacto con el agua hervida se obtienen varios beneficios como purificar el aire ya que su fragancia actúa como desodorante natural y elimina olores fuertes de larga concentración en el ambiente. También despeja las vías respiratorias ya que este vapor ayuda a eliminar la congestión nasal al facilitar la respiración.

A parte de repeler los insectos, esta planta también ha estado asociada con la reducción del estrés ya que su aroma posee un efecto calmante que mejora el estado de ánimo de las personas y armoniza el ambiente.

Según expertos naturistas, solo se requieren cinco o seis hojas de laurel y un litro de agua para obtener la mayoría de sus beneficios en el aire. Una vez que el agua esté fría se puede utilizar como limpiador natural de suelos o superficies.

Beneficios físicos del laurel

Algunos de los principales beneficios de esta planta son los que se encuentran relacionados con la digestión ya que el laurel estimula la producción de jugos gástricos, alivia la indigestión, reduce los gases, calma los espasmos intestinales y puede estimular el apetito.

Sus propiedades desinflamatorias son reconocidas ya que ayuda a reducir la inflamación de articulaciones y músculos, mientras se alivian dolores reumáticos.

La salud de la piel también ha sido relacionada, según investigaciones, ya que sus aceites poseen propiedades antibacterianas y antifúngicas que pueden ayudar con la curación de heridas, quemaduras, acné e infecciones cutáneas.