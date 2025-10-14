CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Por qué se recomienda hervir las hojas de laurel?: estos son sus beneficios

Esta hierba aromática posee múltiples beneficios para el cuerpo de las personas y el ambiente.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
08:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El laurel es una especie de planta originaria de la región del Mar Mediterráneo que comúnmente se utiliza en la cocina para sazonar alimentos como guisos.

Sin embargo, sus hojas también poseen propiedades medicinales que han estado asociadas con mejoras en la digestión, alivian el estrés, reducen el dolor muscular y posee efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

¿Qué son las enfermedades huérfanas y cuáles son sus cifras en Colombia?
RELACIONADO

¿Qué son las enfermedades huérfanas y cuáles son sus cifras en Colombia?

¿Para qué sirve hervir el laurel?

Esta planta ha ido más allá de ser una adición en la cocina ya que también ha estado asociada con la transformación de los ambientes gracias a sus diferentes propiedades naturales.

Al entrar en contacto con el agua hervida se obtienen varios beneficios como purificar el aire ya que su fragancia actúa como desodorante natural y elimina olores fuertes de larga concentración en el ambiente. También despeja las vías respiratorias ya que este vapor ayuda a eliminar la congestión nasal al facilitar la respiración.

A parte de repeler los insectos, esta planta también ha estado asociada con la reducción del estrés ya que su aroma posee un efecto calmante que mejora el estado de ánimo de las personas y armoniza el ambiente.

Según expertos naturistas, solo se requieren cinco o seis hojas de laurel y un litro de agua para obtener la mayoría de sus beneficios en el aire. Una vez que el agua esté fría se puede utilizar como limpiador natural de suelos o superficies.

¿Cómo tratar los mareos sin utilizar medicamentos?
RELACIONADO

¿Cómo tratar los mareos sin utilizar medicamentos?

Beneficios físicos del laurel

Algunos de los principales beneficios de esta planta son los que se encuentran relacionados con la digestión ya que el laurel estimula la producción de jugos gástricos, alivia la indigestión, reduce los gases, calma los espasmos intestinales y puede estimular el apetito.

Sus propiedades desinflamatorias son reconocidas ya que ayuda a reducir la inflamación de articulaciones y músculos, mientras se alivian dolores reumáticos.

La salud de la piel también ha sido relacionada, según investigaciones, ya que sus aceites poseen propiedades antibacterianas y antifúngicas que pueden ayudar con la curación de heridas, quemaduras, acné e infecciones cutáneas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social

Enfermedades

¿Qué son las enfermedades huérfanas y cuáles son sus cifras en Colombia?

Enfermedades

Todo lo que hay que saber de la diabetes, enfermedad silenciosa que termina siendo peligrosa

Otras Noticias

Estados Unidos

Trump condecora a Charlie Kirk como “mártir de la libertad” tras su asesinato en Utah

El presidente Trump entregó la medalla presidencial de la libertad a la viuda de Kirk.

Selección Colombia

¡Voló Montero! Atajada impecable del arquero colombiano frente a Canadá en Nueva Jersey

¡Gigante Montero! Atajada impecable para salvar a Colombia frente a Canadá en Nueva Jersey en duelo amistoso.

Redes sociales

Fanáticos recolectan firmas para que Bad Bunny no se presente en el Super Bowl: ¿ya hay un posible reemplazo?

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 14 de octubre: número ganador del último sorteo

Inseguridad en Bogotá

Revelan presunto plan para atentar contra el contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao