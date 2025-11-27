Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos

La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento que afecta al sistema nervioso con el paso del tiempo.

Aunque los síntomas aparecen lentamente, algunos de los primeros signos se asocian con pequeños temblores en las piernas, manos, pies o la mandíbula, pero también se puede presentar rigidez, reducción del movimiento y problemas de equilibrio.

Hábitos para prevenir el Parkinson

Según los doctores Ray Dorsey y Michael Okun, dos de los especialistas más reconocidos mundialmente por tratar la enfermedad de Parkinson y autores del libro ‘Acabar con la enfermedad de Parkinson’, la sociedad actual se encuentra atravesando por una “pandemia de Parkinson” que está causando que más personas contraigan esta enfermedad.

Algunos de los elementos que, según los autores, podrían estar incidiendo en este aumento se relacionan con factores antropogénicos como la ingesta de pesticidas en los alimentos, disolventes industriales en el agua y la inhalación de la contaminación atmosférica.

“La enfermedad de Parkinson no es una consecuencia natural del envejecimiento. Es antinatural. No es inevitable, es prevenible. Las principales causas de la enfermedad no residen en nosotros, ni en nuestro ADN, sino en el exterior, en el medio ambiente, en las sustancias químicas presentes en nuestros alimentos, como ciertos pesticidas”, explicó Dorsey.

Ante la identificación de estos factores, los especialistas hicieron un listado, por medio de su más reciente libro, en el que se enfocaron en cómo prevenir el Parkinson a través de diferentes cambios en los hábitos de las personas. Algunos de estos son:

Lavar las frutas y verduras

Según los expertos, algunos de los pesticidas logran disolverse en el agua por lo que no solo se aconseja lavar estos alimentos con dicho recurso hídrico, sino también con jabón o soluciones de vinagre con sal.

Cambio en la dieta

Consumir una dieta rica en frutas y verduras, pero más baja en carnes se podría asociar, según investigaciones, a una reducción en el consumo de carne expuesta a pesticidas. Así mismo, se ha sugerido beber vino orgánico ya que estudios realizados en Francia descubrieron altos niveles de contaminación en este producto.

Ejercicio

"Hacer ejercicio libera factores de crecimiento en el cerebro que protegen las neuronas, por lo que incluso con párkinson, el ejercicio puede detener el daño", explicó Okun.

Cualquier tipo de ejercicio, que haga sudar, es beneficioso para la salud por lo que se sugiere realizarlo tres veces por semana.

Usar filtro de agua

Dorsey y Okun explican que los filtros de agua son unas de sus medidas favoritas para prevenir la contaminación del agua ya que con estos artefactos se pueden filtrar los pesticidas.