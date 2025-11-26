CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Qué cambios experimenta el cuerpo al dejar de consumir carne?

Mejora la salud intestinal y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas son algunos beneficios asociados a disminuir o eliminar el consumo de carne.

¿Qué sucede en el cuerpo cuando dejas de comer carne?
Foto Freepik

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
09:07 p. m.
Para muchas personas, la carne es un alimento fundamental en su dieta diaria. Sin embargo, su consumo frecuente ha generado diversas controversias, tanto por sus efectos en la salud como por su impacto ambiental.

Si bien la carne es una fuente importante de proteína de alta calidad, vitaminas y minerales, también es cierto que su ingesta debe ser moderada. Abusar de su consumo puede tener efectos negativos en el organismo, especialmente cuando se trata de carnes rojas o procesadas.

La decisión de reducir o eliminar la carne de la alimentación es completamente personal y puede estar motivada por razones religiosas, éticas, medioambientales o de salud.

Beneficios de dejar de consumir carne

Adoptar una dieta basada en plantas puede traer efectos positivos para el cuerpo. Uno de los primeros cambios que experimentan muchas personas es la pérdida de peso, gracias a la reducción de grasas saturadas y al aumento en el consumo de fibra. También puede mejorar la digestión y favorecer una mejor regulación de la presión arterial.

Estos son algunos beneficios respaldados por expertos:

  • Reduce el riesgo de diabetes tipo 2
    Las dietas ricas en vegetales, legumbres y cereales integrales ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y mantienen niveles de glucosa más estables.
  • Disminuye el riesgo de enfermedades del corazón
    Menos grasas saturadas y colesterol, junto con un mayor consumo de antioxidantes, contribuyen a una mejor salud cardiovascular.
  • Mejora la salud intestinal
    Una dieta alta en fibra favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas, evitando problemas como el estreñimiento y la inflamación.
  • Incrementa los niveles de energía
    Alimentos de origen vegetal suelen digerirse más fácilmente, lo que mejora el metabolismo y evita la sensación de pesadez.
  • Contribuye al cuidado del medio ambiente
    Reducir el consumo de carne disminuye la huella de carbono y el uso de recursos como el agua y el suelo.
