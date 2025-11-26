Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos

Los animales se vuelven cada vez más una parte fundamental dentro de los núcleos familiares actuales. Por esto, su bienestar, protección y cuidado se han vuelto temas que hoy en día ocupan mayor interés a diferencia de hace algunos años atrás.

No obstante, con la alegría que trae tener una mascota también llega la nostalgia y el desespero por poder prolongar sus vidas, pues algunas razas de perros y gatos podrían vivir más años a diferencia de otras.

Ante esta creciente preocupación, los expertos han decidido revelar algunos hábitos que podrían estar relacionados con el prolongamiento de sus vidas por medio de distintos hábitos sencillos que podrían impactar positivamente en su salud.

Hábitos que prolongan la vida de las mascotas

Según los científicos del Dog Aging Project, en conversación con National Geographic, las personas cada vez más se encuentran interesadas en lograr aumentar la esperanza de vida de sus mascotas al igual que la de un humano.

Pese a que algunos factores genéticos y ambientales se encuentran fuera del control de los cuidadores, los expertos revelaron algunos hábitos que sí podrían ayudar a conseguir este objetivo.

Ejercicio constante

Kate Creevy, profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de Texas A & M, explicó que la actividad física regular de las mascotas se encuentra relacionada con una mejor salud cognitiva y menos afectaciones médicas reportadas por los dueños.

Así mismo, el ejercicio puede reducir las tasas de obesidad que desencadenan mayores riesgos de desarrollar enfermedades como la diabetes, osteoartritis, incontinencia urinaria, entre otras.

Según expertos, se recomiendan 30 minutos de ejercicio todos los días, pero esto depende de la raza de cada mascota por lo que al menos 10 minutos de trote pueden impactar positivamente en su salud.

Hacer amigos

Investigadores del Proyecto de Envejecimiento Canino descubrieron que la conexión social puede tener un impacto positivo en el bienestar de los perros ya que, según un estudio, los caninos que tenían más amigos humanos o animales presentaban menos diagnósticos médicos.

Esterilizar o castrar

En las hembras, la esterilización puede reducir el riesgo de cáncer de mama, eliminando el riesgo de cáncer de útero y ovario. En el caso de los machos, la castración puede prevenir el cáncer testicular, trastornos de la próstata y reduce la agresividad.

Cepillar los dientes regularmente

Según los expertos, el cuidado dental se relaciona con una menor tasa de mortalidad canina ya que las enfermedades dentales pueden ocasionar inflamación, infecciones potencialmente mortales y agravar afecciones preexistentes.