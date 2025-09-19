Especialistas relacionan una actividad dentro de la rutina diaria con el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas se inicia cuando se presenta una proliferación de estas células en dicho órgano. El tipo más frecuente de cáncer en el páncreas es el denominado como adenocarcinoma ductal y comienza cuando las células que recubren los ductos que llevan las enzimas digestivas a este órgano.

Aunque sus causas son desconocidas, Mayo Clinic advierte los riesgos de padecer esta enfermedad cuando los pacientes fuman o tienen antecedentes familiares con este tipo de enfermedad.

Sin embargo, una reciente investigación hizo un contundente descubrimiento sobre una causa común que podría estar relacionada con el desarrollo de esta enfermedad.

RELACIONADO OMS advierte el aumento en el número de defunciones por cólera en el mundo

Higiene y cáncer de páncreas

Una investigación, publicada en la revista JAMA Oncology, reveló que las personas con una mala higiene bucal estarían más expuestas a desarrollar este tipo de cáncer ya que las bacterias de la boca pueden ser transportadas, por medio de la saliva, hasta el páncreas.

"Está más claro que nunca que cepillarse los dientes y usar hilo dental no sólo puede ayudar a prevenir la enfermedad periodontal, sino que también puede proteger contra el cáncer", explicó el doctor Richard Hayes, experto en salud poblacional y coautor del estudio.

En el estudio se logró descubrir que la levadura llamada cándida, que naturalmente vive en la piel de las personas, está cada vez más relacionada a este tipo de enfermedades. Por medio del rastreo en muestras de saliva de 900 pacientes se logró identificar que 445 pacientes con cáncer de páncreas tenían un ADN bacteriano y fúngico en sus respectivas muestras.

Es así como se lograron rastrear 24 especies de bacterias y hongos que podrían aumentar el riesgo de padecer cáncer en el páncreas. Al evaluar estos microbiomas de los pacientes se encontraron con que estas bacterias ocasionan infecciones en las encías que llegan a corroer la mandíbula y el tejido blanco que rodea los dientes, conocida como enfermedad periodontal.

Cifras de cáncer de páncreas en el mundo

Según el National Cancer Institute, en lo que va del 2025 en Estados Unidos se han reportado cerca de 51.980 muertes por este tipo de cáncer. Así mismo, se espera que para 2040 los casos de cáncer lleguen a cifras récord.