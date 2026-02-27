CANAL RCN
Candidatos al Congreso especializados en la salud lanzan duras críticas al Gobierno

La crisis en el sector y las EPS son temas que centran la atención en la contienda.

febrero 27 de 2026
12:24 p. m.
La decisión del Gobierno Nacional de estatizar la Nueva EPS y el decreto que permite el traslado masivo de usuarios entre entidades promotoras de salud generó un intenso debate entre candidatos al Congreso, quienes además denunciaron amenazas y falta de seguridad.

Los aspirantes al Congreso Tatiana Villarreal (Movimiento de Salvación Nacional), Rawdy Reales (Nuevo Liberalismo) y Juan Espinal (Centro Democrático) coincidieron en cuestionar las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia de salud, aunque con diferentes énfasis según sus posturas políticas.

La polémica sobre el futuro de la Nueva EPS

“Esta película nosotros ya la vimos hace años, cuando el Seguro Social controlaba la salud de los colombianos previamente. ¿Y qué teníamos? Una cobertura solamente del 30% de la población”, afirmó la doctora Villarreal, quien calificó la decisión como inoportuna, improvisada e inconstitucional.

La candidata señaló que el Gobierno se hace cargo de la UPC, que son los recursos de la salud, y cuestionó la capacidad de atender dignamente a 14 millones de pacientes.

Por su parte, Espinal fue más contundente al responsabilizar directamente al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo: “Están matando a los colombianos. El año pasado murieron en Colombia 2.450 personas colombianos que padecían enfermedades raras por falta de medicamentos”.

Intimidaciones contra los candidatos

El doctor Rawdy Reales enfatizó en la necesidad de respetar el derecho de libre escogencia de los usuarios: “Los colombianos tienen el poder en sus manos de la libre escogencia de la EPS y cuando los obligan a trasladarse pues está violando ese derecho”.

Los tres candidatos denunciaron que la estatización ocurre en plena campaña electoral, lo que genera sospechas sobre motivaciones políticas. “Este gobierno está empeñado en imponer su reforma,” señaló Villarreal, quien advirtió que se busca generar una crisis que obligue a la Corte Constitucional a declarar un estado de cosas inconstitucional.

Un tema especialmente sensible fue la denuncia sobre presiones a profesionales de la salud para recolectar firmas para la Asamblea Nacional Constituyente. “Yo les exijo respeto para el personal de salud. Ustedes no nos pueden instrumentalizar para sus deseos electorales. La misión médica se respeta”, enfatizó.

Sobre el sistema de salud anterior, Espinal defendió su funcionamiento: “Una cobertura del 98%. La prueba número uno que resistió nuestro sistema de salud fue la pandemia”. Sin embargo, reconoció que había temas por corregir.

En materia de seguridad electoral, Reales denunció intimidaciones por parte de seguridad privada de hospitales y policías sin identificación en Villavicencio y Tunja. “La seguridad de todos los candidatos al Senado y al Congreso de la República en general debe ser garantizada por el Estado y no está siendo así”, advirtió.

