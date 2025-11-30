Insomnio: expertos explican sus causas y principales afectaciones para la salud

El insomnio es un trastorno común que dificulta a las personas poder conciliar el sueño durante las noches de descanso. También puede manifestarse como el número de veces en las que una persona se despierta durante la noche y el sentimiento de cansancio al amanecer.

Aunque el insomnio suele presentarse, en algún momento, en los adultos por distintas situaciones de estrés, otros pacientes han sido diagnosticados con insomnio crónico que dura un tiempo más prolongado.

¿Cuáles son las causas del insomnio?

Pese a que el insomnio puede ser el problema principal, este trastorno también se ha asociado con otras afecciones. Según Mayo Clinic, algunas de las causas más comunes del insomnio son el estrés, acontecimientos inesperados o hábitos que pueden alterar este proceso natural.

Así mismo, los viajes pueden alterar los ritmos circadianos que guían eventos importantes como el sueño durante las noches. Por esto, cuando se altera este ritmo se puede generar insomnio a raíz de las diferencias que hacen variar las zonas horarias. También, los turnos de trabajo que no son estables alteran significativamente este proceso.

El uso de algunos medicamentos también pueden inferir en el descanso. Algunos como los antidepresivos, medicamentos para el asma, analgésicos o presión arterial afectarían el sueño ya que, según expertos, contienen cafeína y demás estimulantes para alterar el proceso.

Varios trastornos del sueño también se asocian con el insomnio. Por ejemplo, cuando una persona padece apnea del sueño deja de respirar por minutos, situación que interrumpe el descanso. El trastorno de las piernas inquietas también produciría insomnio.

RELACIONADO Invima ordena el retiro inmediato de un tratamiento para el cabello usado por colombianas

Complicaciones del insomnio

El insomnio tiene la capacidad de afectar la mente y el cuerpo, de modo que, algunas de las complicaciones más importantes son una reducción en el rendimiento en el trabajo o estudios, reflejos más lentos a la hora de conducir, enfermedades mentales como depresión y mayor riesgo de generar afecciones crónicas como presión arterial alta o enfermedad cardíaca.