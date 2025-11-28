Invima ordena el retiro inmediato de un tratamiento para el cabello usado por colombianas

El Invima publicó la Alerta Sanitaria No. 351-2025 para advertir a los usuarios sobre el producto “Tratamiento Alisador”, que cuenta con la notificación sanitaria NSOC93643-19CO. Según la entidad, este producto está siendo vendido con ingredientes que no fueron informados ni aprobados, lo que lo convierte en un producto alterado.

La alerta nace después de recibir denuncias y de realizar visitas de inspección. Allí se evidenció que el lote 0670625, fabricado y comercializado por LIONEL’S COSMETICS S.A.S, no cumple con la fórmula registrada ante el Invima. Por ese motivo, se decidió activar la alerta y tomar medidas inmediatas.

¿Qué ordenó el Invima?

El Invima pidió retirar del mercado en todo el país el lote afectado y suspendió temporalmente todo lo relacionado con la fabricación, venta, almacenamiento y distribución del “Tratamiento Alisador”.

El uso de un producto alterado puede representar riesgos para la salud, por lo que la entidad insiste en actuar con precaución y seguir las recomendaciones oficiales.

¿Qué deben hacer los usuarios?

El Invima fue claro con las indicaciones para la comunidad:

Deje de usar el producto inmediatamente, si lo tiene.

Si sabe dónde lo están vendiendo, repórtelo al Invima o a la secretaría de salud local.

Si ha tenido algún efecto inesperado o reacción tras usarlo, debe reportarlo en la página web del Invima.

Indicaciones para autoridades y comercios

Las secretarías de salud deben realizar visitas a los establecimientos donde posiblemente vendan o usen el producto. Si lo encuentran, deben informarlo al Invima.

A los distribuidores y comercios se les ordena no vender ni distribuir el producto. De hacerlo, podrían enfrentar sanciones y medidas sanitarias.