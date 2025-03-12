CANAL RCN
Salud y Bienestar

La investigación que convierte la cáscara de maracuyá en un ingrediente gourmet

Maracuyá, el fruto que conquista al país: ya se cultiva en 244 municipios y 24 departamentos.

Cáscara de maracuyá en un ingrediente gourmet cómo hacerlo
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
01:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Colombia, el cultivo de maracuyá ha tomado fuerza en las últimas décadas. Solo en 2020 se produjeron aproximadamente 160.000 toneladas de este fruto, cultivado en 244 municipios y 24 departamentos, siendo uno de los cultivos de pasifloras con mayor presencia en el país.

¿Cómo vencer la procrastinación? Recomendaciones desde la psicología
RELACIONADO

¿Cómo vencer la procrastinación? Recomendaciones desde la psicología

Sin embargo, entre el 50% y 60% del peso del maracuyá corresponde a su cáscara, un subproducto que normalmente es desechado durante el proceso de beneficio y comercialización.

Proyecto de la universidad ECCI para reducir el impacto ambiental

Con el propósito de aprovechar este residuo y reducir su impacto ambiental, la Universidad ECCI adelanta un proyecto de investigación que transforma la cáscara de maracuyá en harina, utilizada como reemplazo parcial de la harina de trigo en productos de pastelería.

La iniciativa está liderada por los docentes investigadores Camila Andrea Ávila Ortiz, Andrés Fernando Merchán y Jonathan Bermudez, en conjunto a los estudiantes, del semillero Cultura Gastronómica e Innovación.

Los resultados obtenidos hasta ahora muestran gran potencial gastronómico y sensorial. Se formularon y evaluaron tres tipos de galletas de expansión, seleccionándose como óptima aquella cuya receta incorporaba 50% de harina de cáscara de maracuyá, al ser la preferida por consumidores habituales de galletas durante las pruebas sensoriales.

¿Por qué no se recomienda comer sushi durante el embarazo? Aquí otras alternativas
RELACIONADO

¿Por qué no se recomienda comer sushi durante el embarazo? Aquí otras alternativas

Asimismo, se evaluó la inclusión de esta harina en macarrons, determinándose que alrededor del 40% de incorporación mantiene atributos clave como color, textura, aroma y sabor, sin afectar la experiencia sensorial del producto final.

Innovación culinaria para fortalecer emprendimientos

Uno de los logros más significativos es la creación de una masa lista para galletas, diseñada para su comercialización. Este producto se mantiene estable en vida de anaquel y permite al consumidor final simplemente porcionar y hornear, reduciendo tiempos de preparación sin afectar calidad o inocuidad.

Actualmente, el proyecto avanza en la creación de un libro de resultados y aplicación culinaria, que reunirá el proceso de investigación y aproximadamente 20 recetas desde entradas hasta bebidas que demuestran la versatilidad de la harina de cáscara de maracuyá.

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta
RELACIONADO

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta

Además del aporte gastronómico, el proyecto contribuye a la producción sostenible y a la economía circular, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 12, al proponer el aprovechamiento de un residuo agrícola que, de otro modo, aumenta la carga ambiental en las regiones productoras.

Con esta iniciativa, la Universidad ECCI no solo impulsa la innovación culinaria, sino que proyecta una alternativa que puede fortalecer emprendimientos locales, diversificar la industria panadera y promover productos con mayor contenido de fibra y menor dependencia del trigo, favoreciendo también a personas que buscan disminuir o evitar el consumo de gluten.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

¿Cómo vencer la procrastinación? Recomendaciones desde la psicología

Cuidado personal

El 36 % de las mujeres sufre trastornos del sueño en su periodo: ¿Cómo evitarlo?

Alimentos

¿Por qué no se recomienda comer sushi durante el embarazo? Aquí otras alternativas

Otras Noticias

Bogotá

Comunidad de San Patricio alertó seis meses antes sobre banda que asesinó a Jean Claude Bossard

Los residentes denunciaron en varias ocasiones la presencia de delincuentes en moto naranja antes del homicidio cometido por quitarle un celular a la víctima.

Automovilismo

Los cambios más importantes que tendrán las motos en Colombia para 2026

Conozca los principales cambios que deberán cumplir las motos en Colombia desde 2026, incluyendo frenos obligatorios, nuevas homologaciones y ajustes técnicos.

Millonarios

La respuesta de Neyser Villarreal cuando le mencionaron a Millonarios en Brasil

Viral

Actriz enfrenta amputación de su segunda pierna a los 29 años y comparte su proceso

Atlético Nacional

Él es el exjugador de Atlético Nacional que La Suprema confirmó como su nuevo novio