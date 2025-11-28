CANAL RCN
Expertos revelan los riesgos sobre el exceso de entrenamiento: ¿cuáles son las señales de advertencia?

Los expertos revelaron cuáles son las señales de advertencia que el cuerpo emite ante este escenario.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

noviembre 28 de 2025
02:16 p. m.
El exceso de entrenamiento resulta de un trauma repetitivo a raíz de lesiones por sobreuso, musculares o articulares como tendinitis o fractura por estrés. Estas se presentan cuando hay errores en los entrenamientos o en las técnicas utilizadas y estas lesiones suelen presentarse con mayor frecuencia en los atletas.

Lesiones generadas por el exceso de entrenamiento

Según Corey Wencl, supervisor de los servicios de entrenamiento deportivo en medicina del deporte del Sistema de Salud de Mayo Clinic en La Crosse, algunos atletas optan por tomar descansos para solucionar problemas relacionados con el exceso de entrenamiento. No obstante, en varios casos esto puede conducir a complicaciones más graves.

Tener un ritmo bastante rápido, entrenar durante largas horas o practicar en exceso una sola actividad puede sobrecargar los músculos y generar una lesión. De esta manera, las técnicas inadecuadas pueden desgastar el cuerpo ya que si se realiza un ejercicio con mala postura se pueden desarrollar lesiones por sobreuso.

Señales de un posible exceso de entrenamiento

Según el especialista, varias de estas lesiones pueden evitarse. Algunas de las recomendaciones para prevenirlas son: mantener una buena postura es fundamental para evitar lesiones por lo que se recomienda hablar con un experto y ajustar el material deportivo para aumentar las posibilidades de éxito y reducir los problemas.

Marcar un ritmo adecuado bajo un plan de entrenamiento es fundamental ya que se recomienda distribuir la actividad aeróbica durante la semana. Aquí es importante tomar tiempo para calentar antes de la actividad física y enfriar el cuerpo después del entrenamiento.

Aumentar el nivel de actividad, de manera gradual, ayuda a que el cuerpo pueda adaptarse mejor al cambio físico. Por esto, se recomienda no aumentar cualquier aspecto del entrenamiento en más del 10% por semana.

Variar la rutina es otra de las recomendaciones ya que incorporar gran variedad de ejercicios puede prevenir las lesiones por sobreuso y permite que el cuerpo tenga la capacidad de usar distintos grupos musculares.

