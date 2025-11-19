CANAL RCN
Salud y Bienestar

Estados Unidos reporta cepa de gripe aviar nunca antes vista en humanos

Las autoridades sanitarias reportaron el primer caso en humanos de la nueva cepa del virus.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
09:14 a. m.
La gripe aviar, también denominada como influenza aviar, se desarrolla a raíz de las infecciones que se generan por el virus de la influenza A en diferentes aves.

Aunque son raros los casos en los que esta gripe se contagia en humanos, según explicaron los especialistas, una cepa con mutaciones podría lograr diseminarse por el resto del mundo.

Caso en humanos de cepa nueva de la gripe aviar

Según el Departamento de Salud del Estado de Washington, un hombre fue hospitalizado con gripe aviar al reportar una cepa nunca antes vista en humanos denominada como H5N5.

Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades explicaron que el riesgo de contagio para el público es bajo, actualmente se encuentran siendo investigadas las causas que ocasionaron el contagio en dicho paciente.

Según los primeros reportes, expuestos por portavoces internacionales, el sujeto, hospitalizado a principios de noviembre, es una persona mayor con algunas enfermedades preexistentes.

De esta manera, las autoridades en Washington se encontrarían realizando un especial seguimiento para ponerse en contacto con las posibles personas que tuvieron contacto cercano con este paciente.

Aunque la mayoría de los casos, reportados en Estados Unidos, han sido leves, los CDC dieron a conocer que una persona habría perdido la vida a causa de esta enfermedad, el pasado mes de enero, ya que también se trató de un paciente con enfermedades de base.

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar?

Según Mayo Clinic, los síntomas de la gripe aviar pueden ser leves o muy graves. Estos suelen aparecer en un periodo de tiempo de 7 días, después del primer contacto, pero en algunas ocasiones pueden tardar en aparecer hasta dos semanas después.

Algunos de los síntomas más comunes son fiebre, dificultades para respirar, conjuntivitis, molestias estomacales, vómitos y diarrea.

Factores de riesgo

Aunque el contagio en humanos es bajo, el contacto con aves de corrales enfermas corresponde a una de las principales causas por las que se presenta esta transmisión. Estas aves pueden propagar la enfermedad a través de su saliva, aliento, mucosidad o heces.

