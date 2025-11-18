CANAL RCN
Llamado de emergencia de la Personería por colapso de la Nueva EPS en Bogotá: cifras alarmantes

Los números son el reflejo de la crítica situación que viven los pacientes con la entrega de medicamentos y agendamiento de citas.

Crisis Nueva EPS
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
09:11 p. m.
El tema de las EPS ha sido una de las problemáticas que más aqueja a millones de colombianos. La situación no es la excepción en Bogotá.

La Personería le ha hecho seguimiento y dio a conocer cifras preocupantes que reflejan la grave crisis. De cada cinco quejas de salud que recibe la entidad contra las entidades, el 22% tiene como antagonista a La Nueva EPS.

Los mayores obstáculos para los pacientes

El 49% de las quejas se centraron en demoras a la hora de entregar medicamentos y un 36% se relacionó con los obstáculos para agendar citas médicas. Durante los nueve meses (hasta septiembre) del año, hubo casi dos mil quejas por no recibir atención.

Por si fuera poco, el 95.3% de las quejas deben ser llevadas hasta la Superintendencia de Salud. El motivo es aún más indignante: La Nueva EPS no responde.

Los números son la base para entender por qué no hay medicamentos ni hospitales disponibles. La Personería se refirió, por ejemplo, al Hospital San José, el cual recientemente tomó la decisión de suspender servicios para los afiliados a la EPS.

Saldos negativos de la Nueva EPS

En consecuencia, la única alternativa que tienen los usuarios es optar por salidas voluntarias de los hospitales, aparte de correr el riesgo de afectaciones severas por la atención tardía.

En septiembre, la Contraloría dio a conocer un grave balance sobre las cuentas de la Nueva EPS a nivel nacional. Para aquel momento, la entidad no tenía con estados financieros certificados y dictaminados de 2023 y 2024.

Se identificó pago de anticipos a IPS y prestadores para las vigencias desde 2022. Sin embargo, los contratos bajo la modalidad de pago por evento no tuvieron que celebrarse.

Hasta el 30 de junio de 2025, se encontraron anticipos pendientes por 15.3 billones de pesos, así como 13.7 millones de facturas con falta de auditoría correspondientes a 13.2 billones de pesos.

