Científicos descubren fármaco que podría revertir los síntomas del autismo

El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con los demás.

Según Mayo Clinic, el trastorno del espectro autista comienza en los primeros años por lo que, aunque actualmente no existen evidencias de una cura, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer una diferencia.

Científicos descubren fármaco para el autismo

Según una investigación, publicada en Science Advances, se lograron estudiar modelos de ratones con trastorno del espectro autista que afecta a uno de cada 31 niños en Estados Unidos. El equipo identificó el núcleo talámico reticular, una parte de la estructura del tálamo del cerebro que es responsable de procesar la información sensorial.

Por medio de la administración del medicamento Z944, también conocido como ulixacaltamida, los síntomas autistas en los roedores se detuvieron. Por dicho motivo, el medicamento se encuentra siendo investigado como un posible tratamiento para controlar otras afecciones como la epilepsia.

De acuerdo con la investigación, los medicamentos lograron revertir algunos síntomas como la sensibilidad a la luz, el sonido, la estimulación, conductas repetitivas, problemas sociales y disminuyeron los riesgos de convulsiones.

Síntomas del autismo

Según Mayo Clinic, la comunicación e interacción social se identifica cuando se presentan algunos síntomas como: no responde a su nombre en ocasiones, se resiste a los abrazos y caricias, no suele hacer contacto visual, desarrollo tardío del habla, falta de entendimiento ante preguntas, movimientos repetitivos, problemas en la coordinación, entre otros.

Causas del autismo

Aunque científicos han identificado que el autismo no posee una única causa conocida, al considerar la complejidad del trastorno, las causas genéticas y medioambientales pueden influir.

Así mismo, existen factores de riesgo como antecedentes familiares, el sexo del paciente ya que, según Mayo Clinic, los niños poseen cuatro veces más probabilidades de padecer la enfermedad.