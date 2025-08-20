Siete hábitos que te podrían hacer menos inteligente, según neurocientíficos

El deterioro cognitivo leve es la etapa intermedia entre las habilidades de pensamiento normales y la demencia. Según Mayo Clinic, esta afección puede generar la pérdida de la memoria y problemas con el habla y el juicio.

Aunque existen diferentes factores de riesgo, algunas de las causas podrían estar relacionadas con el estilo de vida que poseen las personas como fumar, falta de actividad física, exposición a la contaminación del aire, falta de actividades estimulantes para el cerebro, entre otras.

Hábitos que podrían afectar la inteligencia

Según neurocientíficos, algunos errores cotidianos pueden afectar en el desarrollo cognitivo de las personas que pueden incidir en los pensamientos. Por esto, especialistas revelaron siete hábitos que pueden causar embotamiento silencioso.

Restricción crónica del sueño

Cuando duermes menos de lo necesario, de manera regular, la atención, el tiempo de reacción y la toma de decisiones se ven afectados. Por medio de una investigación, las personas que duermen tan solo seis horas diarias presentaron un rendimiento más bajo en tareas de vigilancia a diferencia de las personas que durmieron más de ocho horas.

Dormir también se ha relacionado con el almacenamiento de los recuerdos, de modo que, aquellas personas que no tienen hábitos positivos de sueño se encuentran expuestas a tener mayores problemas de memoria.

Multitarea de medios

Según una investigación, las personas que gestionan una gran cantidad de flujo en los medios reportaron el peor rendimiento en tareas que requerían concentración y retención de información importante.

El neurocientífico Adam Gazzaley, resume que el cerebro no se encuentra hecho para realizar multitareas por lo que cambiar constantemente las pestañas del computador pueden aumentar los niveles de distracción.

Días sedentarios

La actividad aeróbica regular aumenta los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro. Por medio de investigaciones, los científicos han descubierto que un año de caminata moderada aumentó el volumen del hipocampo y mejoró la memoria espacial en adultos mayores.

Alimentos ultraprocesados

Una investigación en Brasil reveló que el consumo de alimentos ultraprocesados se encuentra asociado con un deterioro cognitivo más rápido a lo largo de aproximadamente ocho años. Las dietas ricas en azúcares pueden repercutir en alteraciones en el aprendizaje y la memoria del hipocampo.

Deshidratación

La deshidratación puede repercutir en la cognición, pues estudios han demostrado que la pérdida del 2% del agua corporal puede afectar la atención, la función ejecutiva y el estado de ánimo.

Estrés crónico

Los niveles elevados de la hormona del estrés podrían estar relacionados con afectaciones directas en el hipocampo y la corteza prefrontal, asociados con la memoria y la planificación. Con el tiempo se puede presentar lentitud, errores mentales y mayores niveles en la distracción.

Consumir alcohol

Por medio de un análisis del Biobanco del Reino Unido se reveló que hay una asociación entre el consumo de alcohol y la reducción del volumen en la materia gris del cerebro.