Científicos revelan la cantidad adecuada de sal para el cuerpo humano

El sodio es un mineral que se encuentra de manera natural en los alimentos y el cuerpo lo necesita para equilibrar los líquidos y el buen funcionamiento de los músculos.

A su vez, los riñones juegan un papel clave en el funcionamiento de este mineral en el cuerpo ya que si estos no eliminan suficiente sodio se almacena en la sangre, mientras que si sus niveles son altos deben ser expulsados, en una parte, mediante la orina.

¿Cuánto es demasiado sodio para el cuerpo?

Según Mayo Clinic, consumir menos sodio se encuentra relacionado con una presión arterial más baja. Aunque se relaciona con más beneficios como mantener el equilibrio hídrico, transportar oxígeno, nutrientes y que los nervios tengan latidos eléctricos, la OMS ha limitado su consumo a menos de 2g al día.

Según investigaciones, se ha logrado concluir que un consumo moderado de sodio (entre 3 y 6g al día) es mejor para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, en comparación con algunas dietas. Una cuarta parte de la sal que se consume es añadida propiamente en los alimentos por lo que el resto se encuentra asociado con comidas que se compran.

Algunos de los alimentos que obtienen sodio son procesados, tales como: pan, pizza, fiambre, queso, sopas, comida rápida, algunos platos con pasta, entre otros.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se presume que el 40% del sodio que se consume en este país proviene de alimentos populares como la pizza, burritos, embutidos, tacos, pollo y hamburguesas.

¿Qué ocurre si se consume sal en exceso?

Mayo Clinic explica que el exceso de sal en el cuerpo puede generar hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 62% de todos los accidentes cerebrovasculares y el 49% de los eventos de enfermedad coronaria se encuentran ampliamente relacionados con el exceso en el consumo de sal.

Así mismo, la clínica da una serie de consejos para reducir el consumo de sal en los que se destaca: consumir alimentos frescos, elegir productos con bajo contenido de sodio, comer alimentos preparados en casa, reemplazar la sal por otros condimentos, moderar el consumo de salsas y demás condimentos.