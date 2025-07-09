¿Cómo detectar hongos en las uñas?: esto dicen los expertos sobre el tema

Los hongos en las uñas son causados por diferentes organismos fúngicos. Dentro de los más comunes se encuentra el dermatofito, aquellos que se alimentan de la queratina que poseen las uñas. Así mismo, los mohos y las bacterias también pueden causar infecciones en las uñas.

Una de las enfermedades más conocidas es denominada como el pie de atleta y dicha infección se contrae por el contacto con espacios en los que se puede proliferar la reproducción de hongos.

¿Cómo detectar hongos en las uñas?

Según Mayo Clinic, algunos de los principales síntomas de los hongos en las uñas corresponden al engrosamiento de las mismas, decoloración, fragilidad, descamación, deformidad, mal olor y separación del lecho ungueal. Aunque las uñas de las manos se ven afectadas, la frecuencia es mayor en las uñas de los pies.

Pese a que esta enfermedad no posee mayor complejidad para tratarse, se recomienda adquirir atención médica cuando los pacientes poseen diabetes, sangrado alrededor de las uñas, hinchazón o dolor alrededor de las uñas y dificultad para caminar.

Así mismo, algunos de los factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de adquirir la enfermedad son: edad avanzada, calzado que provoque exceso de sudoración en los pies, haber padecido pie de atleta en el pasado, caminar descalzo en lugares públicos, tener pequeñas lesiones en la piel o uñas y padecer una infección en la piel.

¿Cómo prevenir los hongos de las uñas?

Según Mayo Clinic, existen una serie de hábitos que pueden prevenir hongos en las uñas como: