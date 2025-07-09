CANAL RCN
Salud y Bienestar

¿Cómo detectar hongos en las uñas?: esto dicen los expertos sobre el tema

Los hongos en las uñas son considerados como la infección más común en esta zona del cuerpo.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
08:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los hongos en las uñas son causados por diferentes organismos fúngicos. Dentro de los más comunes se encuentra el dermatofito, aquellos que se alimentan de la queratina que poseen las uñas. Así mismo, los mohos y las bacterias también pueden causar infecciones en las uñas.

Una de las enfermedades más conocidas es denominada como el pie de atleta y dicha infección se contrae por el contacto con espacios en los que se puede proliferar la reproducción de hongos.

La OMS actualizó la lista de medicamentos contra la diabetes y el cáncer
RELACIONADO

La OMS actualizó la lista de medicamentos contra la diabetes y el cáncer

¿Cómo detectar hongos en las uñas?

Según Mayo Clinic, algunos de los principales síntomas de los hongos en las uñas corresponden al engrosamiento de las mismas, decoloración, fragilidad, descamación, deformidad, mal olor y separación del lecho ungueal. Aunque las uñas de las manos se ven afectadas, la frecuencia es mayor en las uñas de los pies.

Pese a que esta enfermedad no posee mayor complejidad para tratarse, se recomienda adquirir atención médica cuando los pacientes poseen diabetes, sangrado alrededor de las uñas, hinchazón o dolor alrededor de las uñas y dificultad para caminar.

Así mismo, algunos de los factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades de adquirir la enfermedad son: edad avanzada, calzado que provoque exceso de sudoración en los pies, haber padecido pie de atleta en el pasado, caminar descalzo en lugares públicos, tener pequeñas lesiones en la piel o uñas y padecer una infección en la piel.

¿Cuál es la enfermedad que genera la pérdida del cabello en los hombres de 20 años?
RELACIONADO

¿Cuál es la enfermedad que genera la pérdida del cabello en los hombres de 20 años?

¿Cómo prevenir los hongos de las uñas?

Según Mayo Clinic, existen una serie de hábitos que pueden prevenir hongos en las uñas como:

  • Mantener las uñas limpias y secas.
  • Aplicar talcos antimicóticos.
  • Mantener las uñas largas.
  • Usar medias absorbentes o cambiarlas durante el día.
  • Usar calzado que permita la circulación del aire.
  • No usar esmaltes ni uñas postizas.
  • Desinfectar los instrumentos para la manicura.
  • Elegir un salón de belleza en el que se desinfecte los elementos de manicura.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cuidado personal

Lo que debe saber para escoger el colchón ideal y "dormir como en una nube"

Enfermedades

¿Por qué saltarse el desayuno puede ser perjudicial para la salud del corazón?

Cuidado personal

¿Cómo prevenir el envejecimiento prematuro con el uso de células madre?

Otras Noticias

Yina Calderón

Atención: Yina Calderón tendrá que volver a pasar por el quirófano

La exparticipante de La Casa de los Famosos reveló las razones por las que tendrán que volver a operarla. ¿Cuándo serán las cirugías?

Colpensiones

Colpensiones entrega auxilio clave a afiliados en Colombia: este es el monto

La entidad ha dado a conocer los requisitos que debe tener en cuenta para cumplir.

Millonarios

Hernán Torres confirmó el regreso de Leo Castro a Millonarios: "Lo necesitamos urgentemente"

Papa León XIV

Carlo Acutis se convierte en el primer santo milenial al ser canonizado por el papa León XIV

Cúcuta

Grave panorama de extorsiones en Cúcuta: cinco camiones incinerados en dos semanas