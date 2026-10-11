CANAL RCN
Tendencias

¿Cómo aumentar las ventas en Black Friday? TikTok podría ser la clave

¿Cómo vender más en TikTok durante el Black Friday? Cinco claves para aprovechar este día.

como-vender-en-tiktok-black-friday
Foto: diseñado por ChatGPT

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
01:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Black Friday representa una oportunidad para que los negocios aumenten sus ventas, pero también un reto para captar la atención de consumidores expuestos a cientos de ofertas. En ese escenario, TikTok gana protagonismo: según datos compartidos por la plataforma, el 82 % de sus usuarios ha considerado comprar un producto después de verlo en la red social.

Black Friday: cinco recomendaciones para aprovechar los descuentos y evitar problemas con las compras
RELACIONADO

Black Friday: cinco recomendaciones para aprovechar los descuentos y evitar problemas con las compras

De acuerdo con el informe más reciente de DataReportal, TikTok alcanzó en Colombia un potencial de alcance publicitario de 37,7 millones de usuarios adultos durante el año pasado. Además, el 60 % de sus usuarios considera que los anuncios son divertidos y el 41 % los percibe más cercanos al contenido orgánico que a la publicidad tradicional.

¿Cómo aprovechar TikTok para vender durante el Black Friday?

Para Daniel Aguillón, especialista colombiano en marketing digital, automatización y fundador de Autom Digital, las marcas necesitan algo más que invertir dinero en anuncios. La preparación de las campañas, el contenido y la conexión con las necesidades del consumidor pueden marcar la diferencia.

El experto plantea cinco recomendaciones para emprendedores, pequeñas empresas y compañías con mayor presupuesto:

1. Preparar la audiencia antes de los descuentos

La recomendación es comenzar las campañas de visibilidad entre tres y cinco días antes del Black Friday. Anunciar la participación de la marca, mostrar los productos y anticipar las ofertas permite que los compradores conozcan la propuesta antes de que aumente la competencia publicitaria.

2. Mostrar la necesidad antes de hablar del precio

En lugar de comenzar un video con el porcentaje de descuento, Aguillón propone captar la atención a partir de un problema cotidiano. Por ejemplo, una marca de gafas puede conectar su producto con la necesidad de prepararse para un viaje y presentar después la promoción.

Black Friday: Recomendaciones de seguridad para compras online y evitar el fraude
RELACIONADO

Black Friday: Recomendaciones de seguridad para compras online y evitar el fraude

3. Alternar videos y piezas gráficas

La estrategia no debe depender de un único formato. Los videos pueden explicar beneficios, mostrar cómo funciona un producto o responder preguntas frecuentes, mientras que las imágenes permiten comunicar de manera directa los precios, descuentos y condiciones de compra.

4. Planear la recompra según el producto

La estrategia posterior a noviembre debe tener en cuenta qué se vende. Para productos de consumo frecuente, diciembre puede ser una oportunidad por las compras navideñas, los regalos y los intercambios. En cambio, para artículos duraderos o de mayor precio, Aguillón recomienda evaluar enero, cuando suelen aparecer nuevas promociones y liquidaciones.

5. Trabajar con creadores de contenido UGC

Los contenidos generados por usuarios pueden ayudar a que una marca llegue a nuevas audiencias. Una alternativa es vincular microcreadores para que prueben productos, compartan experiencias y hablen de las ofertas antes de la jornada comercial.

La propuesta, según Aguillón, consiste en activar a varios creadores de manera coordinada para ampliar la conversación alrededor de una marca sin depender exclusivamente de grandes inversiones publicitarias.

¿Cuánto mueve el Black Friday en Colombia?

La oportunidad comercial también se refleja en las cifras de pagos electrónicos. Según Credibanco, durante el Black Friday del año pasado las transacciones alcanzaron los 2,6 billones de pesos, con más de 15,8 millones de operaciones.

Black Friday y Bogotá Despierta: así será la jornada de descuentos del 28 de noviembre
RELACIONADO

Black Friday y Bogotá Despierta: así será la jornada de descuentos del 28 de noviembre

En ese contexto, TikTok representa un canal adicional para que los negocios presenten sus productos y se acerquen a consumidores que descubren nuevas opciones mientras navegan por la plataforma. La clave estará en llegar con una estrategia preparada, comunicar ofertas claras y mantener el contacto con los compradores después de la jornada de descuentos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Laura Tobón le dio la bienvenida a su segundo hijo: reveló fotos y videos del parto

Viral

Emiro Navarro rompió el silencio y reveló si participará o no en ‘Stream Fighters’

Artistas

‘La Fórmula Perfecta’: así será el encuentro de Los Caligaris y Los Decadentes en Bogotá

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Adquirió un producto a crédito y se colgó en una cuota? Atención a lo que dice la SIC sobre el pago de intereses

La Superintendencia de Industria y Comercio recomienda revisar los extractos, y en caso de encontrar alguna irregularidad, apoyarse en la Red Nacional de Protección al Consumidor.

Luis Díaz

¿Luis Díaz como reemplazo de Kvaratskhelia en PSG? Ya hay respuesta tras el rumor

El futbolista georgiano sufrió una rotura de ligamento cruzado y se pierde lo que resta de temporada, por lo que Luis Díaz apareció en los rumores del mercado.

Gustavo Petro

Congresistas proponen revocar permiso de salida del país a Gustavo Petro por escándalos de corrupción

Nayib Bukele

Bukele cumplió su amenaza y destruyó la lujosa casa del cabecilla de la pandilla 400 Mawozo en Haití

Invima

Invima prohíbe la venta de varios productos para el aseo en Colombia