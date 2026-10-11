¿Cómo aumentar las ventas en Black Friday? TikTok podría ser la clave

El Black Friday representa una oportunidad para que los negocios aumenten sus ventas, pero también un reto para captar la atención de consumidores expuestos a cientos de ofertas. En ese escenario, TikTok gana protagonismo: según datos compartidos por la plataforma, el 82 % de sus usuarios ha considerado comprar un producto después de verlo en la red social.

De acuerdo con el informe más reciente de DataReportal, TikTok alcanzó en Colombia un potencial de alcance publicitario de 37,7 millones de usuarios adultos durante el año pasado. Además, el 60 % de sus usuarios considera que los anuncios son divertidos y el 41 % los percibe más cercanos al contenido orgánico que a la publicidad tradicional.

¿Cómo aprovechar TikTok para vender durante el Black Friday?

Para Daniel Aguillón, especialista colombiano en marketing digital, automatización y fundador de Autom Digital, las marcas necesitan algo más que invertir dinero en anuncios. La preparación de las campañas, el contenido y la conexión con las necesidades del consumidor pueden marcar la diferencia.

El experto plantea cinco recomendaciones para emprendedores, pequeñas empresas y compañías con mayor presupuesto:

1. Preparar la audiencia antes de los descuentos

La recomendación es comenzar las campañas de visibilidad entre tres y cinco días antes del Black Friday. Anunciar la participación de la marca, mostrar los productos y anticipar las ofertas permite que los compradores conozcan la propuesta antes de que aumente la competencia publicitaria.

2. Mostrar la necesidad antes de hablar del precio

En lugar de comenzar un video con el porcentaje de descuento, Aguillón propone captar la atención a partir de un problema cotidiano. Por ejemplo, una marca de gafas puede conectar su producto con la necesidad de prepararse para un viaje y presentar después la promoción.

3. Alternar videos y piezas gráficas

La estrategia no debe depender de un único formato. Los videos pueden explicar beneficios, mostrar cómo funciona un producto o responder preguntas frecuentes, mientras que las imágenes permiten comunicar de manera directa los precios, descuentos y condiciones de compra.

4. Planear la recompra según el producto

La estrategia posterior a noviembre debe tener en cuenta qué se vende. Para productos de consumo frecuente, diciembre puede ser una oportunidad por las compras navideñas, los regalos y los intercambios. En cambio, para artículos duraderos o de mayor precio, Aguillón recomienda evaluar enero, cuando suelen aparecer nuevas promociones y liquidaciones.

5. Trabajar con creadores de contenido UGC

Los contenidos generados por usuarios pueden ayudar a que una marca llegue a nuevas audiencias. Una alternativa es vincular microcreadores para que prueben productos, compartan experiencias y hablen de las ofertas antes de la jornada comercial.

La propuesta, según Aguillón, consiste en activar a varios creadores de manera coordinada para ampliar la conversación alrededor de una marca sin depender exclusivamente de grandes inversiones publicitarias.

¿Cuánto mueve el Black Friday en Colombia?

La oportunidad comercial también se refleja en las cifras de pagos electrónicos. Según Credibanco, durante el Black Friday del año pasado las transacciones alcanzaron los 2,6 billones de pesos, con más de 15,8 millones de operaciones.

En ese contexto, TikTok representa un canal adicional para que los negocios presenten sus productos y se acerquen a consumidores que descubren nuevas opciones mientras navegan por la plataforma. La clave estará en llegar con una estrategia preparada, comunicar ofertas claras y mantener el contacto con los compradores después de la jornada de descuentos.