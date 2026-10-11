¿Luis Díaz como reemplazo de Kvaratskhelia en PSG? Ya hay respuesta tras el rumor

Mientras Luis Díaz viene recuperándose de una lesión que lo ha dejado por fuera de varios partidos del Bayern Múnich, hay alertas en el equipo alemán luego de que comenzara a circular un rumor en donde se habla de una posible salida del colombiano en el próximo mercado de invierno.

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De acuerdo a lo informado por DSports, Díaz estaría siendo considerado como un posible reemplazo del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrella del París Saint-Germain, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado en el reciente partido ante Barcelona por Champions League, lo que lo dejará casi un año por fuera de las canchas.

El rumor indica que el club francés estaría dispuesto a negociar por Díaz, quien llegó la temporada pasada al Bayern por más de 70 millones de euros y es uno de los jugadores más importantes para el técnico Vincent Kompany.

¿Qué se sabe sobre el supuesto interés de PSG por Luis Díaz?

Luego de que el rumor tomara fuerza, se conocieron versiones desde el entorno de Luis Díaz que señalan que todavía no conocen detalles sobre un sondeo por parte del PSG. Es decir, no habría ni acercamientos y menos alguna oferta concreta.

Esto no quiere decir que el PSG no pueda sorprender con una oferta cuando se abra el mercado de pases en enero, pero en este momento no hay información confirmada al respecto.

Con relación a las decisiones en París sobre la búsqueda de un reemplazo para Kvaratskhelia en el mercado de invierno, el técnico Luis Enrique habría decidido que no irían por nadie, salvo que aparezca otra lesión de gravedad para los jugadores de ataque.