Exclusivo | JEP pide establecer posible vinculación de Sandra Ramírez con magnicidio de Miguel Uribe

La JEP le puso la lupa al magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay al solicitar información sobre una posible relación de la excongresista y exintegrante de las Farc, Sandra Ramírez.

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Según un auto de seis páginas al que accedió en exclusiva Noticias RCN, la JEP compulsó copias a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de establecer si existen investigaciones o elementos que vinculen a Ramírez con el magnicidio del excandidato presidencial.

El documento le da un plazo de tres días hábiles a la Corte Suprema de Justicia para informar si Sandra Ramírez está incluida en la investigación de este caso.

"Este despacho considera necesario establecer si Sandra Ramírez se encuentra comprendida en la compulsa de copias ordenada por la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia, así como establecer si existen actuaciones o elementos de información que la relacionen con los hechos investigados por el asesinato de Miguel Uribe", señala el auto.

La nueva línea de investigación del caso Miguel Uribe

Tras las declaraciones de María Claudia Tarazona, viuda del Miguel Uribe, donde se refirió a una nueva línea de investigación sobre el magnicidio, la JEP inició las respectivas acciones.

Según Tarazona, la Fiscalía habría recibido información que vincularía a Enrique Marulanda, señalado como hijo biológico de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, e hijo de crianza de Sandra Ramírez, con la presunta coordinación de la orden material del crimen.

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JEP verificará cumplimiento de los acuerdos de Sandra Ramírez

La JEP está verificando el cumplimiento del régimen de condicionalidad al que Sandra Ramírez se sometió desde 2017.

El auto recuerda que "la señora Sandra Ramírez suscribió el acta de compromiso el 4 de diciembre de 2017, mediante la cual asumió las siguientes obligaciones: garantizar la dejación de las armas y comprometerse a no reincidir en la comisión de ninguno de los delitos".

Los antiguos integrantes de las Farc deben cumplir obligaciones específicas como aportar verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y no reincidir en delitos. El despacho advierte que el incumplimiento de estas condiciones puede llevar a perder los beneficios de la justicia transicional.

Una vez se reciban las respuestas de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, la JEP tomará decisiones frente a la compareciente Sandra Ramírez.