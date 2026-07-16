Mujer dio a luz en el andén al frente de la entrada de una clínica en Cartagena

Un incidente que ha conmovido a Colombia ocurrió en la avenida Pedro de Heredia de Cartagena, donde una mujer dio a luz en el andén justo al frente de la entrada principal del hospital.

El video con el momento postparto se viralizó en redes sociales, generando indignación entre los internautas y cuestionando la atención que el centro médico le proporcionó.

¿Por qué no ingresó a la clínica?

Las autoridades informaron que, tanto la madre como su bebé, se encuentran en buen estado de salud y permanecen hospitalizados en la misma clínica.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Cartagena se encuentra al frente de la situación, efectuando una investigación de 360 grados para determinar las responsabilidades del caso.

Un elemento central en la investigación es que la clínica cuenta con un aviso en su entrada principal que especifica lo siguiente: “Importante, no contamos con servicio de urgencia”.

Sin embargo, ofrece atención prenatal y asistencia para partos. En ese orden de ideas, las autoridades buscan esclarecer si hubo negligencia u obstáculos por parte del personal de seguridad. También se maneja la posibilidad de que el parto haya estado avanzado, lo cual no habría dado tiempo suficiente para reaccionar.

Mujer y su bebé están en buen estado de salud

“La atención en salud tiene que ser digna y mucho más hablando del binomio madre-hijo, en el cual hemos trabajado tanto durante estos dos últimos años. Tenemos que encontrar las falencias que pudieron haber ocurrido acá y actuaremos defendiendo los hallazgos”, sostuvo Rafael Navarro, director del Departamento Administrativo de Salud (DADIS).

Al parecer, personal médico que se encontraba fuera de la institución, incluyendo trabajadores de una ambulancia, le brindó apoyo a la mujer directamente en el andén.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, se pronunció: “Existen poblaciones vulnerables que gozan de una protección constitucional reforzada, lo que significa que su atención médica bajo ninguna circunstancia se puede negar, suspender o retrasar, incluso en situaciones de crisis, huelgas o problemas administrativos”.