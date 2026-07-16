Lanzan plataforma para comparar precios de medicamentos, cirugías y servicios de salud

Colombia dio un paso hacia la transparencia en el sector salud con el lanzamiento del observatorio de precios en salud, una herramienta que permitirá a ciudadanos e instituciones comparar los costos de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, servicios médicos y tecnologías sanitarias en todo el territorio nacional.

La plataforma centraliza información del sistema de salud y permite el análisis detallado de precios por región y por institución. Félix Martínez, director de la Adres, explicó que:

"Todas las instituciones de salud podrán analizar los datos que hay en el país. Saber exactamente, por ejemplo, cuánto se pagó por cesárea en el país, en cada hospital del país, en cada región.

¿Cómo funciona el observatorio de precios en salud?

El sistema utiliza inteligencia artificial para procesar la información y ofrece acceso a más de 120 indicadores de precios diferentes. Además, tiene capacidad para monitorear 7.400 mercados de atención y salud, lo que representa una cobertura prácticamente total del sistema sanitario colombiano.

Uno de los hallazgos más relevantes que revela esta herramienta tiene que ver con los costos de intermediación en el sector farmacéutico. Según los datos presentados, mientras el promedio de los países destina un 25% a la intermediación de medicamentos, el sistema colombiano está pagando un 80%, lo que representa una diferencia sustancial respecto a estándares internacionales.

Esta brecha en los costos de intermediación tiene un impacto económico considerable.

De acuerdo con Martínez, "el sistema está gastando en medicamentos, por ejemplo, 10 billones más de lo que debía gastar", una cifra que evidencia posibles ineficiencias en la cadena de distribución y comercialización de productos farmacéuticos.

Transparencia en medio de la crisis del sector salud

El observatorio representa una herramienta de transparencia que busca empoderar tanto a los usuarios del sistema de salud como a las instituciones prestadoras de servicios.

Los colombianos podrán tomar decisiones más informadas sobre dónde recibir atención médica, mientras que las entidades de salud tendrán elementos para negociar mejores precios y optimizar sus recursos.