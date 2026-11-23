Celular de Eva Ferrer destapó más secretos: Ricardo Roa le envió 12 nombres para ser vinculados
Las conversaciones extraídas del celular de la exconsejera revelan gestiones de nombramientos tres meses después de la posesión presidencial de Petro en 2022.
Felipe Quintero
01:43 p. m.
Los chats del celular de la exconsejera presidencial Eva Ferrer siguen destapando secretos en el interior del gobierno de Gustavo Petro.
Las conversaciones con Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de campaña presidencial de Gustavo Petro, revelan gestiones para vincular laboralmente a personas que participaron en la campaña electoral, según información forense en poder de la Fiscalía y la Procuraduría.
Las autoridades investigan la presunta injerencia de Roa en nombramientos en la Casa de Nariño y si Eva Ferrer funcionaba como facilitadora de estas vinculaciones laborales.
Los mensajes entre Ricardo Roa y Eva Ferrer
El 8 de noviembre de 2022, tres meses después de la posesión presidencial, Roa envió a Ferrer un archivo con 12 hojas de vida de profesionales y estudiantes de últimos semestres.
El mensaje que acompañaba el documento era claro:
Esta es mi gente de la campaña, ninguno ha sido vinculado.
La respuesta de Ferrer fue: "Ok, lo miro y hago seguimiento".
Eva Ferrer recomendó subir las hojas de vida al canal oficial
Un día después, la exconsejera solicitó a Roa que las hojas de vida pasaran "por canal oficial", refiriéndose a un correo electrónico específico mencionado en la conversación.
En el celular de Ferrer, Roa aparecía guardado como ‘Gerente de campaña Petro’, lo que evidencia la relación entre ambos funcionarios durante y después del proceso electoral.
La Fiscalía y la Procuraduría analizan toda esta información para determinar la presunta comisión de delitos relacionados con tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.