Los chats del celular de la exconsejera presidencial Eva Ferrer siguen destapando secretos en el interior del gobierno de Gustavo Petro.

Las conversaciones con Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y exgerente de campaña presidencial de Gustavo Petro, revelan gestiones para vincular laboralmente a personas que participaron en la campaña electoral, según información forense en poder de la Fiscalía y la Procuraduría.

Las autoridades investigan la presunta injerencia de Roa en nombramientos en la Casa de Nariño y si Eva Ferrer funcionaba como facilitadora de estas vinculaciones laborales.

Los mensajes entre Ricardo Roa y Eva Ferrer

El 8 de noviembre de 2022, tres meses después de la posesión presidencial, Roa envió a Ferrer un archivo con 12 hojas de vida de profesionales y estudiantes de últimos semestres.

El mensaje que acompañaba el documento era claro:

Esta es mi gente de la campaña, ninguno ha sido vinculado.

La respuesta de Ferrer fue: "Ok, lo miro y hago seguimiento".

Eva Ferrer recomendó subir las hojas de vida al canal oficial

Un día después, la exconsejera solicitó a Roa que las hojas de vida pasaran "por canal oficial", refiriéndose a un correo electrónico específico mencionado en la conversación.

En el celular de Ferrer, Roa aparecía guardado como ‘Gerente de campaña Petro’, lo que evidencia la relación entre ambos funcionarios durante y después del proceso electoral.

La Fiscalía y la Procuraduría analizan toda esta información para determinar la presunta comisión de delitos relacionados con tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.