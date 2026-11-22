El Ministerio de Salud dio a conocer detalles del panorama general que hoy enfrenta el país en materia de detección de enfermedades como el Cáncer de Cuello Uterino y las acciones para fortalecer la prevención de la misma.

Para cumplir con este propósito, el país se ha fijado la meta de alcanzar una cobertura del 90% en la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano para el año 2035. El objetivo va tras la eliminación de esta enfermedad que registró una tasa de mortalidad de 6,24 por cada 100.000 mujeres en 2024.

Estrategia para eliminar el VPH en Colombia

Como parte del Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, el país busca alcanzar una cobertura del 90% de vacunación contra el VPH. Además, dentro del plan también se contempla el fortalecimiento de la detección temprana de la enfermedad en mujeres de 25 a 65 años por medio de técnicas de tamizaje.

Estas corresponden a la citología cervicouterina, dirigida a mujeres de 25 a 29 años; las pruebas de ADN del VPH, indicadas entre los 30 y 65 años; y la inspección visual con ácido acético y lugol (VIAVILI), utilizada en zonas de difícil acceso.

Por esto, el Ministerio de Salud busca ampliar el acceso a pruebas de alta precisión y la implementación de estrategias como la auto toma de muestras. Esta permite a las mujeres recolectar su propia muestra para la detección de la enfermedad, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

Cifras en Colombia sobre la detección del VPH

Según las cifras dadas por las autoridades, la cobertura de pruebas de VPH alcanzó el 20,9 %, mientras que la cobertura global de tamización se situó en el 51,12 %, frente al 55,69 % registrado en 2020.

Además, los indicadores de la línea de base del Plan Decenal registraron una tasa de incidencia de 14,8 casos de cáncer de cuello uterino por cada 100.000 mujeres para el periodo 2017-2021 y una tasa de mortalidad de 6,24 por cada 100.000 mujeres en 2024.

“Hoy, como Ministerio, queremos menos barreras. No basta con contar con vacunas, con pruebas y tratamientos. Lo importante es que debemos garantizar que lleguen a quienes lo necesiten” , explicó Laura Bocanegra Vargas, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud.