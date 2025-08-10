Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional

El pasado 7 de octubre se celebró el Día Internacional de los Calvos, una fecha creada para derribar mitos sobre la pérdida de cabello y promover la aceptación.

Sin embargo, también sirve para reflexionar sobre una industria que crece sin parar: la de los tratamientos capilares y los trasplantes de cabello.

En medio de esta conmemoración, la plataforma alemana Medihair, especializada en salud capilar y comparaciones de clínicas y tratamientos, publicó su más reciente ranking mundial de países con más personas calvas, en el que Colombia aparece por primera vez en el top 50.

Colombia, entre los países con más calvos del mundo

Según el informe de Medihair, 27,04% de los hombres colombianos presentan pérdida total de cabello, cifra que ubica al país en el puesto 46 a nivel global y en el quinto lugar dentro de Latinoamérica.

El estudio, que encuestó a más de 4.200 personas en distintos países, reveló que España lidera el ranking con un 44,5% de su población masculina afectada por calvicie, seguida por Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania.

RELACIONADO Los sorprendentes hábitos que podrían generar estreñimiento en las personas

“La calvicie afecta a millones de hombres en el planeta”, explica Medihair en su informe, destacando que los factores genéticos, el estrés y los hábitos alimenticios influyen directamente en esta condición.

Más jóvenes, más tratamientos

El dermatólogo Giovanni Bojanini, experto en alopecia con más de 30 años de experiencia, señaló a La República que la calvicie está apareciendo a edades cada vez más tempranas.

“Hoy, el 50% de los hombres a los 40 años son calvos, y el 45% de las mujeres hacia los 50 presentan algún grado de calvicie”, indicó. Además, agregó que la seguridad y la autoestima “se ven afectadas a nivel laboral, social y sentimental”.

En Colombia, la preocupación por la pérdida de cabello ha impulsado una alta demanda de tratamientos y trasplantes, ubicando al país entre los mercados emergentes más activos en salud capilar.