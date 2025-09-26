Los sorprendentes hábitos que podrían generar estreñimiento en las personas

El estreñimiento es considerado como un problema a la hora de defecar por lo que, según Mayo Clinic, una persona posee estreñimiento cuando defeca menos de tres veces por semana o le cuesta realizar esta acción.

Aunque este problema es bastante frecuente, los especialistas han revelado algunos hábitos que pueden generar este tipo de molestias en el cuerpo de las personas.

Hábitos que generan estreñimiento

El estreñimiento suele ocasionarse por cambios significativos en la alimentación, hábitos diarios o uso de algunos medicamentos. Algunos de los principales síntomas del estreñimiento incluyen menos de tres evacuaciones por semana, heces secas, duras y grumosas, dolor al defecar y la sensación de no haber expulsado todas las heces.

Aunque los patrones de defecación varían dependiendo de la persona, esto suele ocurrir cuando las heces se desplazan lentamente por el intestino grueso o más conocido como el colón. Este movimiento puede ser generado por algunas fallas en hábitos comunes del día a día como no beber suficiente líquido, no consumir la fibra necesaria para el cuerpo, no hacer ejercicio con regularidad y no ir al baño cuando se tiene ganas de defecar.

Así mismo, este problema puede presentarse como un efecto secundario de algunos medicamentos, especialmente los analgésicos. Otros medicamentos asociados con el estreñimiento son aquellos que buscan tratar el dolor, la presión arterial alta, las convulsiones, la depresión, trastornos del sistema nervioso y alergias.

Por su parte, la debilidad en los músculos del suelo pélvico también se relaciona con la relajación y la presión necesarias para evacuar las heces del recto. Por esto, los problemas de debilidad y coordinación de estos músculos pueden generar estreñimiento.

Afecciones que generan estreñimiento

Según Mayo Clinic, existen afecciones que pueden dañar el funcionamiento de los músculos, de los nervios y las hormonas involucradas en la expulsión de esta materia fecal del cuerpo.

El estreñimiento crónico puede estar relacionado con síndrome del colon irritable, diabetes, esclerosis múltiple, disfunción de daño nervioso, enfermedad de Parkinson, embarazo o tiroides hiperactiva.