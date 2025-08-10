Irritación de la piel del rostro por el frío excesivo: ¿cómo solucionarlo según dermatólogos?

Dermatólogos han asociado las bajas temperaturas con el daño de la barrera cutánea que se encarga de proteger el ambiente interno de la piel mientras aleja los virus, bacterias, contaminantes y retiene la humedad.

Por esto, a medida que el clima cambia, la piel comienza a presentar signos de resequedad, tonos rojizos e inflamación.

¿Por qué la piel sufre a mediados de otoño?

Según Derrick Philips, dermatólogo consultor y portavoz de la British Skin Foundation, la salud de la barrera cutánea es fundamental ya que protege la capa externa de la piel conocida como epidermis.

Por esto, en épocas de otoño, el especialista recomendó mantenerse alejado de los artefactos de calefacción ya que pueden eliminar la humedad de la piel al debilitar sus defensas.

La barrera de la piel actúa por medio de aceites y ácidos grasos que actúan como un “mortero”, según explicó la especialista. Cuando esta protección falla la piel empieza a sentirse áspera, a tomar aspecto opaco y genera mayor tendencia a brotes, exacerbaciones o afecciones.

¿Cómo evitar que la piel no se irrite?

Según Philips, existen algunos productos en el mercado que pueden reforzar la barrera cutánea como ceramidas, ácido hialurónico, ácidos grasos y glicerina que repone los lípidos naturales de la piel.

"Si su piel está irritada, roja y simplemente infeliz, concéntrese en la hidratación y los ingredientes reparadores", aconseja el Dr. Phillips para el medio Daily Mail.

Así mismo, el especialista recomendó cambiar los métodos de limpieza a medida de que cambia la temperatura por lo que para otoño se recomienda utilizar diferentes humidificadores.

“Si no tienes piel propensa a imperfecciones y sufres de sequedad o enrojecimiento, prueba un limpiador a base de aceite. Ayuda a eliminar las impurezas al mismo tiempo que retiene la humedad”, explicó.

Cuando la piel ya se ha visto afectada por este tipo de afecciones, el especialista sugirió utilizar algunos productos hidratantes, pero no irritables. La barrera cutánea generalmente tarda en recuperarse de seis a ocho semanas.